Iz bolnišnice se je oglasil Tratnik: Operacija je bila uspešna

Foto: zajem zaslona Slovenski kolesarski as Jan Tratnik bi moral biti na letošnji Dirki po Italiji eden ključnih pomočnikov Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi, a mu je nesreča preprečila start na rožnati pentlji. Na treningu dan pred uvodnim kronometrom mu je neprevidna voznica poštnega avtomobila prekrižala pot in trk je bil neizbežen.

Poskusil se je izogniti, a si je pri trku poškodoval koleno. Sam se je vrnil v hotel, kjer je bila nastanjena njegova ekipa, a se je hitro izkazalo, da je v težavah. Njegovo koleno je močno zateklo, na pregledu v bolnišnici pa so ugotovili, da je poškodba hujša in bo moral na operacijo. To so opravili danes v Amsterdamu na Nizozemskem, zdaj pa Idrijčana čaka okrevanje. Poskušal se bo kar se da hitro vrniti na kolo, dotlej pa je strasten navijač čebel.

Kapetan Jumbo-Visme Primož Roglič je na Giru po treh etapah na tretjem mestu v skupnem seštevku, za vodilnim Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal - QuickStep) ima 44 sekund zaostanka, a odločilne etape šele prihajajo.

