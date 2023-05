Italijan Domenico Pozzovivo je s 40 leti najstarejši kolesar na letošnji Dirki po Italiji. To je že njegov 17. nastop na Giru in tudi letos ima visoke ambicije.

Italijan Domenico Pozzovivo je najstarejši in najbolj izkušen kolesar na letošnji Dirki po Italiji. 30. novembra bo praznoval 41. rojstni dan, letošnji Giro je zanj že 17., kar je osupljiv statistični podatek. V intervjuju za Siol Sportal je poudaril, da na Giru ne bi rad samo sodeloval, ampak tudi kaj dosegel. Po lanskem osmem mestu v skupni razvrstitvi si tudi letos želi med top 10. Na Giru je bil že dvakrat skupno peti, leta 2012 je zmagal v etapi s ciljem na Lago Laceno, kjer se Giro konča tudi danes. V svoji 19. sezoni v svetovnem pokalu nosi dres ekipe Israel-Premier Tech, kjer je sotekmovalec štirikratnega zmagovalca Toura Chrisa Frooma, ki se mu po hudi poškodbi leta 2019 ne uspe vrniti na vrhunsko raven. Zanimivo je, da iz ekipe Israel prihaja tudi najmlajši kolesar na letošnjem Giru, 21-letni Američan Matthew Riccitello, v katerem Pozzovivo prepozna sebe v mladih letih.

Ste si kdaj predstavljali, da boste najmanj 17-krat nastopili na italijanskem Giru?

Ne, res je, to je moj 17. Giro, moja najljubša dirka, o kateri sem sanjal že kot mlad kolesar. To je tudi dirka, na kateri sem dosegel svoj prvi odmevnejši rezultat. Seveda pa si nisem niti v sanjah predstavljal, da bom 19 let po svoji prvi sezoni v profesionalnem kolesarstvu še vedno tukaj. Vesel sem, da sem na Giru, nisem pa tukaj samo zato, da bi sodeloval, ampak bi rad tudi kaj dosegel. Moj cilj je uvrstitev med prvih deset v skupnem seštevku dirke. Rad bi se dostojno boril proti mladim v karavani.

"Niti v sanjah si nisem predstavljal, da bom 19 let po svoji prvi sezoni v profesionalnem kolesarstvu še vedno tukaj." Foto: Ana Kovač

Kako gledate na to pomlajevanje v karavani, ko vse mlajši kolesarji dosegajo neverjetne rezultate?

Moderno kolesarstvo je precej drugačno, kot je bilo kolesarstvo v času mojih začetkov. Včasih je trajalo več let, da si se razvil kot kolesar in dobil priložnost na tritedenski dirki. Danes to priložnost dobijo 20-letni kolesarji in temu se moramo prilagoditi. Zdi se mi pomembno, da se trudimo doseči čim višjo raven, da bomo konkurenčni mlajšim generacijam.

Verjetno ste skrbno preštudirali traso Gira. Katera vam je vsaj na papirju najbolj pisana na kožo?

Težko je reči, morda 16. etapa s ciljem na Monte Bondone ali pa etapa na Lago Leceno (na sporedu je danes, op. a.), kjer sem zmagal leta 2012, zato je ta etapa zame zelo pomembna.

Stavnice na letošnjem Giru najbolje kažejo Remcu Evenepoelu in Primožu Rogliču. Če bi morali izbrati, na koga od teh dveh bi stavili?

Izbral bi Remca. V živo sem ga lahko spremljal lani na Vuelti in že takrat je bil izjemno močan, zdaj pa se mi zdi samo še bolj prepričan v svoje sposobnosti in še močnejši, kot je bil.

"Seveda nimam več telesa, ki sem ga imel pri 20 letih, tudi zaradi hude nesreče, ki sem jo doživel pred štirimi leti, lahko pa se na dirko bolje pripravim psihično." Foto: Ana Kovač

Kako ste se pripravljali na letošnji Giro? Ste karkoli spremenili?

Nisem bil na skupinskih pripravah (Pozzovivo je šele marca letos postal član ekipe Israel-Premier Tech), že to je velika sprememba, ampak sem se sam pripravljal na višini. S svojimi izkušnjami sem se skušal čim prej naučiti, kako deluje nova ekipa, in se trudil prilagoditi novemu okolju.

Opažate, da potrebujete več počitka kot prej?

Seveda nimam več telesa, ki sem ga imel pri 20 letih, tudi zaradi hude nesreče, ki sem jo doživel pred štirimi leti, lahko pa se na dirko bolje pripravim psihično.

Leta 2012 je dosegel svojo edino etapno zmago na Giru. Foto: Guliverimage

Nesreča vas je res hudo zdelala. Imeli ste zlomljenih kar 20 kosti. Kako črnoglede so bile takrat zdravniške napovedi?

Zdravniki takrat niso bili preveč optimistični. Njihova napoved je bila, da bom težko sedel na kolo, s tem mislim na navadno kolo, kaj šele na dirkalno kolo. Tako da sem zelo srečen, da sem živ in da sem še vedno profesionalni kolesar.

Pozzovivo je avgusta 2019 doživel hudo nesrečo. Med pripravami v Kalabriji je vanj čelno trčil avto, ki je vozil po napačni strani ceste. V nesreči je imel zlomljenih več kot 20 kosti, tudi ključnico, nadlahtnico, golenico, fibulo in še bi lahko naštevali. Na poti okrevanja je prestal kar 16 operacij.

Pred Girom je bilo spet veliko debat o okužbah s covidom. Kako se s to grožnjo spoprijemate v vaši ekipi?

Med potovanji nosimo maske, skušamo se kar najbolje zaščititi, a če preostali svet ni osredotočen na to, je to bolj ali manj boj z mlini na veter. Na koncu moraš imeti tudi malo sreče.

