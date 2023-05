Olajšanje v panju: Primož je ciljno črto prečkal v enem kosu

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je v tretji etapi Dirke po Italiji zasedel sedmo mesto in se v skupnem seštevku prebil na tretje, v njegovi ekipi Jumbo-Visma, ki jim zaradi rumeno-črnih dresov ljubkovalno pravijo kar čebele, pa so si oddahnili, da je Zasavec v cilj prišel v enem kosu. Zaključek etape je bil namreč spet nervozen, ceste pa zaradi dežja spolzke in nevarne.

Primož Roglič ima zaradi številnih padcev in poškodb v zadnjih nekaj sezonah že kar malce sloves nekakšne kamikaze, zato so bili njegovi šefi v nizozemski ekipi Jumbo-Visma danes malce na trnih. Zaključek tretje etape Gira je namreč potekal po mokrih in spolzkih cestah, na odločilnem klancu etape se je dirka razživela, v glavnini je bilo kar nekaj nervoze in tudi padcev.

A slovenski šampion je danes svojo nalogo opravil odlično, deset kilometrov pred ciljem celo izzval vodilnega Remca Evenepoela na letečem cilju, kjer so se delile bonifikacijske sekunde, a sprint izgubil in zaostanek za Belgijcem v skupnem seštevku povečal na 44 sekund. Vseeno se je prebil na tretje mesto, med njim in Evenepoelom je zdaj le še Portugalec Joao Almeida iz ekipe UAE Emirates.

Glavno je bilo, da so se izognili težavam

"Danes je bilo najbolj pomembno v cilj priti v enem kosu," je za spletno stran nizozemske ekipe po etapi povedal Roglič. "Poskušali smo sicer doseči dober rezultat, a to ni bila prioriteta. Če bi se nam ponudila priložnost, smo jo bili pripravljeni izkoristiti. Ampak zaradi hektičnega tempa je bilo predvsem dobro, da smo se izognili težavam," je še povedal 33-letni Kisovčan.

V cilj je danes pripeljal na sedmem mestu v času zmagovalca, Avstralca Michaela Matthewsa (Jayco AlUla), kot vselej se je po etapi moštvenim kolegom zahvalil za pomoč. Ti so ga cel dan dobro varovali pred težavami, ga držali v ospredju glavnine, kjer je lahko nadzoroval tudi svojega največjega tekmeca Evenepoela.

"Odleglo mi je, Primož je ciljno črto prečkal v enem kosu"

Z opravljenim delom je bil nadvse zadovoljen tudi športni direktor ekipe Marc Reef. Tudi oddahnil si je, je priznal Nizozemec: "Odleglo mi je, saj je bilo zadnjih petdeset kilometrov precej tehničnih in ceste zaradi dežja zelo spolzke. Zaključili smo dobro, Primož je ciljno črto prečkal v enem kosu."

Razplet etape je Reefa nekoliko presenetil. "Pričakovali smo, da se bodo za zmago tudi danes spopadli močni sprinterji, ampak je bilo zaradi vremena malce bolj hektično, kot smo mislili. Sta pa Michel Hessmann in Koen Bouwman dobro pomagala Primožu in ga poskušala pripeljati do dobre uvrstitve."

Jutri bo na prvi gorski etapi 106. Gira spet pestro, pričakuje Reef. "Bo kar nekaj 'višincev', cilj pa po težkem klancu. Pričakujem, da bodo favoriti za skupno zmago preizkušali drug drugega, vsekakor nam bo po jutrišnji etapi bolj jasno, kakšna so razmerja."

Izidi tretje etape: 1. Michael Matthews (Avs/Jayco AlUla) 5;01:41

2. Mads Pedersen (Dan/Trek – Segafredo)

3. Kaden Groves (Avs/Alpecin – Deceuninck)

4. Vincenzo Albanese (Ita/EOLO – Kometa)

5. Stefano Oldani (Ita/Alpecin – Deceuninck)

6. Sven Erik Byström (Nor/Intermarche - Circus - Wanty)

7. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma)

8. Simone Velasco (Ita/Astana)

9. Toms Skujinš (Lat/Trek - Segafredo)

10. Andrea Vendrame (Ita/AG2R Citroën) vsi isti čas

… Skupni vrstni red: 1. Remco Evenepoel (Bel/Soudal - QuickStep) 10;18:07

2. Joao Almeida (Por/UAE Emirate) + 0:32

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 0:44

4. Stefan Küng (Švi/Groupama - FDJ) 0:46

5. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 0:58

6. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora - Hansgrohe) isti čas

7. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 1:02

8. Michael Matthews (Avs/Jayco AlUla) isti čas

9. Jay Vine (Avs/UAE Emirates) 1:08

10. Mads Pedersen (Dan/Trek – Segafredo) 1:18

...

Preberite še: