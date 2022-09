Primoževi padci: začelo se je v Planici, skrbi pa nas, kako se bo končalo

Roglič je po seriji nesrečnih okoliščin v zadnji, osmi etapi Dirke Pariz–Nica, ostal tudi brez skupne zmage. Na dirki leta 2021 je rumeno majico vodilnega prevzel v tretji etapi in jo nato nosil tudi v usodni osmi. A na tej mu je šlo vse narobe, od padcev, izpahnjene rame do težav s kolesom ...

Roglič je imel pred zadnjo etapo še 52 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem Maxom Schachmannom (BORA-Hansgrohe), a je Zasavec najprej padel na 25. kilometru, drugič pa približno 25 kilometrov pred ciljem. Obe nesreči sta se zgodili pri spustu. Najprej je padel na levo stran, pri tem si je raztrgal dres in močno odrgnil kožo na levem boku, drugič pa se je zgodba ponovila še na desni strani, za nameček pa ga je upočasnila še okvara kolesa.

Today's footballers should watch cycling. This man Roglic leading race falls twice off bike blood pooring from both thighs cycling like mad to get back to the front. No rolling about screaming just get up and get on with it. #cycling #ParisNice. pic.twitter.com/Nag3Z8LJDU