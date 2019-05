Roglič po padcu brez hujših posledic, a je izgubil rožnato majico #video

Kolesarji na Giru so danes opravili z 238-kilometrsko šesto etapo od Cassina do San Giovannija Rotonda, dobil pa jo je Italijan Fausto Masnada (Androni Giocattoli). Kot drugi je ciljno črto prečkal še en Italijan, Valerio Conti (UAE Emirates), in to več kot sedem minut pred našim Primožem Rogličem (Jumba-Visma), ki je tako izgubil rožnato majico vodilnega. Zasavec je danes kmalu po štartu padel, a jo na srečo odnesel le z nekaj praskami in brez hujše poškodbe. S pomočjo moštvenih kolegov je kmalu ujel glavnino, ubežnikov pa jim do cilja ni uspelo ujeti.

Valerio Conti je v skupnem seštevku pred današjno etapo za Rogličem zaostajal minuto in 59 sekund, danes je bil v 13-članski skupini ubežnikov, ki se je približno 30 km pred ciljem razbila na več manjših skupin, v ospredju pa sta ostala Conti in njegov rojak Fausto Masnada, ki jima je glavnina na čelu z Rogličevo ekipo dovolila uspešen beg.

Na koncu je ciljno črto prvi prečkal Masnada par sekund pred Contijem, glavnina z Rogličem, ki je že včeraj napovedal, da danes ne bo nujno zadržati rožnate majice, in drugimi favoriti na čelu pa je zaostala dobrih sedem minut. To pomeni, da je Conti novi nosilec rožnate majice.

Roglič padel

Posledice bolečega padca Primoža Rogliča na 35. kilometru etape so hitro zaokrožile po spletu, a je slovenski as v strganih hlačah stisnil zobe in ne dolgo po tem, ko je njegove rane oskrbela zdravniška služba tekmovanja, z veliko pomočjo klubskega kolega Nizozemca Josa van Emdena ujel glavnino. V nesreči, ki je terjala nekaj padcev, sta jo skupila tudi Poljak Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) in Rus Ilnur Zakarin (Katjuša-Alpecin).

Crash in the peloton at km 34, Maglia Rosa @rogla involved | Caduta in gruppo al km 34, coinvolta la Maglia Rosa



🇬🇧 Follow live: https://t.co/NOOgQeiU4c

🇮🇹 Segui il live: https://t.co/Skv1fyhJil

🇪🇸 Sigue en vivo: https://t.co/i1wuX44gwH pic.twitter.com/sVvwMISbhs — Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2019

Kako je prejel v vodilni Roglič zdravniško oskrbo:

That looks sore 😳



GC leader Primoz Roglic receiving medical treatment following an early crash in Stage 6 of the #Giro#Giro102 #TheBreakaway pic.twitter.com/iXQpHcRP8t — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 16, 2019

Med udeleženci Gira ni več poškodovanega Nizozemca Toma Domoulina, enega izmed favoritov za zmago, pa tudi suspendiranega Slovenca Kristijana Korena.