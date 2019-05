Osumljeni uporabe dopinga Kristijan Koren se je oglasil

Pri UCI so danes zapisali imena štirih kolesarjev, ki naj bi bila povezana z dopingom. Med njimi sta tudi Slovenca Kristijan Koren in Borut Božič. Prvi je z 32 leti še aktiven na cestah in je član Bahrain-Meride, drugi pa je v tej ekipi pomočnik športnega direktorja.

Mednarodna kolesarska zveza sumi, da sta si v sezonah 2012/13 pomagala na nedovoljen način. Ob njima so navedli še dve kolesarski imeni – Hrvata Kristijana Đuraseka in Italijana Alessandra Pettachija.

"Delam na tem, da primer rešimo"

Kristijan nima razloga za nasmešek. Foto: Bahrain Merida "Verjamem, da vas zanima, kaj se trenutno dogaja v mojem primeru. Vendar pa o tem ne morem govoriti, dokler primer ne bo zaključen. Za zdaj imam premalo informacij tudi sam, saj sem zjutraj prejel zgolj uradno obvestilo. Posledično sem zapustil dirko po Italiji in že delam na tem, da primer rešimo. Hvala za razumevanje," je sporočil Koren, ki je moral zapustiti Giro, na katerem je bil predviden kot eden izmed ključnih pomočnikov Italijana Vincenza Nibalija, ki želi še tretjič v karieri osvojiti slovito italijansko dirko.

Iskanje grešnikov se je začelo po letošnji februarski aferi na nordijskem svetovnem prvenstvu, kjer so avstrijskega smučarskega tekača Maxa Haukeja ujeli pri krvni transfuziji. Takrat se je začela afera, ki so jo Nemci poimenovali Aderlass. Vanjo so vključili nemškega zdravnika Marka Schmidta, iz dneva v dan pa so začeli imenovati vse več športnikov, ki so in naj bi bili vključeni v nečedne posle. Govorili so o 21 športnikih. Z današnjimi novimi štirimi so prišli do številke petnajst, a morajo tej štirici še dokazati, ali so dejansko bili vključeni v doping.

Italijan Petacchi, ki je tako kot Božič upokojeni, je že dejal, da ni imel nikakršne povezave z omenjenim zdravnikom. Dejstvo je, da bosta morala Koren in Đurasek vse do dokončne razsodbe kolesarstvo postaviti na stranski tir. Nič dobrega pa se ne piše Božiču, če se bo to izkazalo za resnično.

Operacija Aderlass Operacija Aderlass (operacija puščanja krvi) razkriva dopinške nepravilnosti številnih športnikov, svet pa je nanjo postal pozoren v začetku marca, ko je ugotavljala kršitve protidopinških pravil na svetovnem prvenstvu v Seefeldu. Avstrijska in nemška policija sta izvedli več racij, med neposredno transfuzijo krvi pa ujeli smučarskega tekača Maxa Haukeja. Nato so zaradi zlorabe krvnega dopinga aretirali še štiri tekače. Dopinški program je spomnil na operacijo Puerto (operacija pristanišče), ki je pretresla kolesarski svet v prejšnjem desetletju. V obeh primerih sta bila v središču zgodbe zdravnika (Mark Schmidt in Eufemiano Fuentes). Oba sta za svoje bolnike uporabljala lažna imena. Športniki, na katere je v aferi padla dopinška senca: Smučarski tek: Max Hauke, Dominik Baldauf, Johannes Dürr, Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Algo Kärp in Alexei Poltoranin. Kolesarstvo: Georg Preidler, Stefan Denifl, Danilo Hondo, Alessandro Petacchi , Borut Božič, Kristijan Koren in Kristijan Đurasek. Hitrostno drsanje: Robert Lehmann-Dolle.

Slovenski kolesarji, ki so se znašli na doping listi:

Leto Kolesar Doping 1996 Boris Premužič pseudoefedrin 1997 Sandi Papež T/E Aleš Pagon efedrin 2000 Gorazd Štangelj 2006 Tomaž Nose testoviron Jure Logar THC 2007 Borja Jelič oksandrolon Miha Virčič testosteron 2010 Tadej Valjavec EPO 2012 Blaž Furdi amfetamini 2013 Robert Vrečer klomifen 2014 Kristjan Kumar EPO Blaža Klemenčič EPO Igor Kopše zavrnitev odvzema vzorca Kristjan Fajt EPO 2017 Jure Kocjan EPO 2018 Jani Brajkovič metilheksanemin Kristjan Kumar rEPO

Vir: wikipedia