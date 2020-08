Del kolesarske smetane se v zadnjih dneh mudi na francoskih cestah, na kriteriju Dauphine, kjer jo je v soboto na četrti etapi skupil vodilni na dirki Primož Roglič.

Slovenec je na 82. kilometru padel na spustu, ki je bil po besedah direktorja Jumbo-Visme Grische Niermanna nevaren in poln peska. "Ni se počutil dobro, a je vseeno nadaljeval. Konec koncev kljub padcu ni veliko izgubil, kar je dobro. Upam, da posledice ne bodo prehude in bo lahko jutri dokončal delo. Ne bo lahko, a zaupamo vanj. Njegovo počutje pa je v tem trenutku vendarle na prvem mestu," je po padcu še dejal Niermann.

Roglič se je sicer pobral ter se s strganim dresom in odrgninami priključil glavnini. V cilj je prišel kot deseti, z dobrimi tremi minutami zaostanka za nemškim zmagovalcem (Nemec Lennard Kämna), v skupnem seštevku pa je ohranil 14 sekund prednosti pred Thibautom Pinotom (Groupama FDJ).

A v nedeljo dopoldan je postalo jasno, da 30-letnik kriterija ne bo končal. "Primož Roglič zaradi posledic včerajšnjega padca ne bo štartal na današnji, zadnji etapi. Narava njegovih poškodb bo narekovala načrte za prihajajoče dirke. Hitro okrevanje," je njegova ekipa zapisala na družbenem omrežju.

🇫🇷 #Dauphiné



As a result of his crash yesterday, Primoz Roglic - leader in the GC and points classification - won’t start in the ultimate stage today. The evolution of his injuries will determine the plans for the upcoming races. Speedy recovery, @rogla 🤞 pic.twitter.com/xvam2hlX69