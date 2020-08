Lombardija Dancu, grd padec belgijskega čudežnega dečka #video

Fuglasng je bil 30 sekund hitrejši od Novozelandca Georga Benetta, Rogličevega moštvenega kolega pri Jumbo-Vismi, in 50 sekund od Aleksandra Vlasova, ki je s tretjim mestom zaokrožil ekipni uspeh moštva Astana.

20-letni Remco Evenepoel (Deceuninck QuickStep) je bil eden glavnih favoritov za zmago na letošnji Dirki po Lombardiji, a se je tekma zanj končala na enem od spustov, ko je s kolesom zadel ob ograjo kamnitega mostu, se nato prek balance prekucnil na zid, vanj treščil z obrazom, preden se je prevalil v globino. Obležal je nekaj metrov pod cestiščem, italijanska televizija poroča, da je bil ves čas pri zavesti, nesrečneža pa so z reševalnim vozilom že odpeljali v bolnišnico.

Remco Evenepoel is speaking with the doctor and out of the ravine after crash in #Lombardia 🙏 pic.twitter.com/HzOcNf2YLB