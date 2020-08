Roglič kljub padcu zlahka zadržal rumeno majico, mladi Nemec do etapne zmage

Drugo mesto na današnji etapi je zasedel Španec David de la Cruz (UAE Emirates), tretje pa Francoz Julian Alaphilippe (Deceuninck QuickStep).

Kriterij Dauphine, 4. etapa podrobno:

Cilj: Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) je zmagovalec etape, Primož Roglič ostaja trdno v skupnem vodstvu!

5 km do cilja: Kämna je ujel Ellissonda in De la Cruza in se odpeljal mimo njiju ... 23-letni Nemec napada etapno zmago,. Rogličeva rumena majica vodilnega pa ni ogrožena.

6 km do cilja: iz vodilne skupine se je izstrelil Kenny Ellissonde (Trek Segafredo), za njim je šel David de la Cruz (UAE Team Emirates), lovi pa ju še Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), zadaj so ostali Julian Alaphilippe (Deceuninck QuickStep), Fausto Masnada (CCC), Michal Kwiatkowski (Ineos), Jack Haig (Mitchelton-Scott) in Marc Hirschi (Team Sunweb). Favoriti z Rogličem so še 2:26 dlje.

20 km do cilja: vodilna osmerica je prednost pred skupino favoritov - to je spet ujel tudi Tadej Pogačar - povečala prek dveh minut, kaže, da bosta Roglič in Jumbo-Visma danes zgolj branila skupno vodstvo, v boj za etapno zmago pa se ne bosta vmešala.

28 km do cilja: Mohorič se je pridružil Rogličevi skupini favoritov, v vodstvo ostaja osmerica, Alaphilippe, Hirschi, Kwiatkowski, Elissonde, Kämna, Haig, Masnada in De la Cruz ki vzdržuje 1:22 prednosti. Tadej Pogačar je zaostal za favoriti.

33 km do cilja: Montee de Bisanne je prvi prečkal De la Cruz, rped Alaphilippom, Masnado, Elissondom ... Mohorič je bil deveti na vrhu, slabo minuto in pol za zmagovalcem. Karavana je razpadla na več skupinic, o glavnini tako ne moremo več govoriti, je pa v skupini favoritov s Primožem Rogličem ostalo le še devet kolesarjev, poleg Zasavca še Dumoulin, Kuss, Pinot, Sivakov, Landa, Quintana, Martinez in Martin. Imajo pa le še minuto in 25 sekund zaostanka za vodilnimi. Sledi dolg spust in nato še zaključek etape na Montee de l'altiport.

37 km do cilja: v vodilni skupini je ostala le še šesterica, Alaphilippe, Hirschi, Kwiatkowski, Elissonde, Kämna in De la Cruz, Mohorič je popustil in je zdaj nekje med vodilnimi in glavnino, ta z Rogličem, Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates), Nairom Quintano (Arkea Samsic), in preostalimi favoriti za vodilnimi zaostaja 2 minuti in 35 sekund.

42 km do cilja: Alaphilippe, De la Cruz, Haig, Elissonde, De Gendt, Masnada, Kämna, Kwiatkowski, Hirschi in Van Baarle imajo na vzponu na Montee de Bisanne nekaj čez minuto prednosti pred Mohoričem, Edetom in Teunsom, Sanchez in De Gendt sta zaostala še malo več, glavnina pa je le še 2:43 za vodilno skupino. Iz glavnine so izpadli Christopher Froome, Waren Barguil, Alejandro Valverde ...

49 km do cilja: Na letečem cilju v Villard-sur-Doronu je 10 točk in tri sekunde bonifikacije pobral Nicolas Edet (Cofidis), Matej Mohorič pa je bil drugi, vzel je šest točk in dve bonifikacijski sekundi. Ubežniki imajo 3:53 prednosti pred glavnino. Roglič normalno nadaljuje z etapo.

70 km do cilja: Tudi s četrtim vzponom etape (Cote d'Hery sur Ugine) je najbolje opravil De la Cruz, ki je z 22 točkami prevzel vodstvo v seštevku za najboljšega hribolazca dirke. Ubežna skupina ima 3:40 prednosti pred glavnino, bliža pa se glavni klanec etape, Montee de Bisanne (1.723 m. n. v. , 12,4 km, 8,2 %). Iz moštva Bora-Hansgrohe sporočajo, da sta Buchmann in Muhlberger na poti v bolnišnico, kjer bodo opravili nadaljnje preiskave, prvi je v padcu utrpel "globoke ureznine", pri drugem sumijo na poškodbo roke.

Na 82. km etape je padel tudi naš šampion Roglič, ki pa se je hitro pobral in se s strganim dresom spet priključil glavnini! Slovenski as ima nekaj odrgnin, a je s pomočjo Wouta van Aerta hitro spet ujel karavano.

92 km do cilja: De la Cruz je bil prvi tudi na Col des Aravis, medtem sta odstopila še André Greipel (Israel Start-Up Nation) in Andreas Schillinger (Bora-Hansgrohe), glavnina ima 3:30 zaostanka za ubežniki.

105 km do cilja: De la Cruz je bil prvi tudi na drugem vrhu dneva, na Col de la Croix Fry, drugi je bil De Gendt, Masnada tretji. Glavnina, na čelu katere tempo narekujejo kolesarji Jumbo-Visme zaostaja 3:15.

112 km do cilja: V padcu na 29. km dirke jo je skupil Rogličev moštveni kolega Steven Kruijswijk in ob Emanuelu Buchmannu ter Gregorju Muhlbergerju (Bora-Hansgrohe) dirko končal. Prvi gorski cilj (Col del Plain Bois) je osvojil David de la Cruz, petnajsterica ubežnikov ima 3 minute in 45 sekund prednosti pred glavnino s Primožem Rogličem.

"Steven je padel na spustu s Col del Plain Bois, nadaljevati ne more, odstopil je z izpahnjeno ramo," je prek Twitterja sporočila Jumbo-Visma.

🇫🇷 #Dauphiné @s_kruijswijk has crashed in the descent of the Col de Plan Bois together with Buchmann. Kruijswijk can't continue and has to abandon the race with a dislocated shoulder. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 15, 2020

118 km do cilja: Za prvi napad dneva je poskrbel Thomas De Gendt (Lotto Soudal), najprej ni bil uspešen, po nekaj poskusih se je v ospredju vendarle izoblikovala večja skupina ubežnikov. V tej so: Lennard Kamnä (Bora-Hansgrohe), David de la Cruz (UAE Team Emirates), Marc Soler (Movistar), Jack Haig (Mitchelton-Scott), Marc Hirschi (Team Sunweb), Luis Leon Sanchez (Astana Pro Team), Dylan van Baarle (Team Ineos), Matej Mohorič (Bahrain-McLaren), Nicolas Edet (Cofidis), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Dylan Teuns (Bahrain-McLaren), Kenny Ellisonde (Trek Segafredo), Julian Alaphilippe (Deceuninck QuickStep), Michal Kwiatkowski (Ineos) in Fausto Masnada (CCC).

Kolesarje danes čaka šest kategoriziranih klancev, prvi vzpon je že na 28. kilometru na 1.299 metrov visoki Col del Plain Bois (6,3 km vzpona, povprečni naklon 9,5 %), na 41. kilometru sledi še en klanec prve kategorije, Col de la Croix Fry (1.477 m. n. v., 6,6, km plezanja, 7,9 % povpr. naklon), pa nato nekaj lažji klanec tretje kategorije na 50. kilometru etape, Col des Aravis (1.484 m. n. v., 4,3 km dolg, 5,5 % povpr. nakl.), nato spusti in spet klanec, tokrat druge kategorije, Cote d'Hery-sur-Ugine (1.006 m. n. v., 2,7 km, 8,8 %), potem pa dirka postane nadvse resna. Na 120. kilometru kolesarje namreč čaka vrhunec etape, vzpon ekstra kategorije na Montee de Bisanne (1.723 m. n. v. , 12,4 km, 8,2 %), pa nato ciljni vzpon druge kategorije na Monte de l'altiport (1.458 m. n. v., 7,4 km, 4,7 %).

Etape danes ni začel Kolumbijec Egan Bernal (Ineos), ki je po treh etapah v skupnem seštevku zasedal sedmo mesto. "Danes ne bo startal," je pred začetkom dirke potrdil njegov moštveni kolega Geraint Thomas, je poročanje portala cyclingnews posredovala STA. "Ima bolečine v hrbtu in zanj je najboljše, da se odpočije. Do Toura ni več veliko, zato je pomembno, da bo takrat 100-odstotno pripravljen. Mislim, da ni nič resnega, a bolje je biti previden," je še dodal Thomas.

Odstop Bernala je presenetil tudi vodilnega koelsarja na dirki, Primoža Rogliča, ki pa je v svojem slogu diplomatsko povedal: "Mislim, da za nas to ne spremeni veliko. Moramo se osredotočiti na svoje delo in poskusiti biti najboljši. Veselim se te etape. Še vedno bo težak boj, ni vse na Eganu, saj je tu veliko odličnih kolesarjev. Ne vem, kaj bo danes, a bo težko. Takoj na začetku nas čakajo hribi, mi si želimo nadzora in dobrega položaja. Osredotočili se bomo na to."

Roglič ima v skupnem seštevku štirinajst sekund prednosti pred Francozom Thibautom Pinotom (Groupama - FDJ) in dvajset pred Nemcem Emanuelom Buchmannom (Bora Hansgrohe).