Ineos popolnoma v senci Rogličevih. "Do Toura je še daleč," grozijo.

"Do Toura je še daleč, še posebej do tretjega tedna Toura. Imamo čas in v tem trenutku nam ni treba skrbeti in se obremenjevati s tem," je danes v cilju tretje etape kriterija Dauphine na vprašanja novinarjev odgovarjal 23-letni ruski član moštva Ineos Pavel Sivakov, ki je na francoski dirki pomočnik kapetanu Eganu Bernalu.

🔵⚪️ Échappé en solitaire sur les routes de Savoie, 🇮🇹@davideformolo est passé en tête au col de la Madeleine comme à l’arrivée à Saint-Martin-de-Belleville. Il endosse le maillot à pois @auvergnerhalpes du meilleur grimpeur du #Dauphiné. 🔵⚪️ pic.twitter.com/MNmYNACsSu — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 14, 2020

"Vse je v redu, vse je v najlepšem redu ..."

Bernal bo konec avgusta na Touru branil lansko zmago, tako na dirki po pokrajini Ain prejšnji teden kot na kriteriju Dauphine te dni pa Kolumbijec gleda v hrbet izjemni nizozemski zasedbi, pri kateri vlogo kapetana iz dneva v dan potrjuje naš as Primož Roglič. Videti je, da je Ineos tudi z Geraintom Thomasom in Christopherjem Froomom povsem nemočen proti Rogliču, Tomu Dumoulinu, Stevenu Kruijswijku, Woutu van Aertu, Robertu Gesinku, Tonyju Martinu in Seppu Kussu.

REPORT: @Eganbernal sits seventh overall at the #Dauphine after three stages. We've got reaction from @PavelSivakov after his ninth-place finish today — Team INEOS (@TeamINEOS) August 14, 2020

"Ogromno smo trenirali, zdaj pa moramo morda formo le še izpiliti na teh dirkah," pravi Sivakov in dodaja: "Še posebej Egan se je na dirke vrnil neposredno z daljših višinskih priprav. Za njim sta dve težki dirki, težko mu je tudi na Dauphineju, a je vse v redu, prepričan sem, da bo do Toura vse v najlepšem redu."

Sploh ni opazil, da je Bernal odpadel

Kolumbijski zvezdnik je danes zasedel 14. mesto, v skupnem seštevku letošnjega Criterium du Dauphine je zdrsnil na sedmo, za vodilnim Rogličem ima 31 sekund zaostanka, prav Sivakov je bil njegov zadnji pomočnik pri vzponu na Saint-Martin de Belleville.

Four INEOS riders are bunched together as we continue up the Montée de Saint-Martin-de-Belleville. The peloton continues to reduce in size with 10km to go #Dauphine pic.twitter.com/2Xi55B4e7l — Team INEOS (@TeamINEOS) August 14, 2020

"Egan mi je povedal, da se danes ne počuti prav dobro, zato sem ostal z njim in ga poskušal voditi do finala. V finišu etape pa sem se pognal za vodilnimi in nisem videl, da je Egan odpadel, šele kakšnih sto metrov pred ciljem sem pogledal, kje je. Mogoče bi ga moral počakati in mu pomagati do cilja. Ampak je, kar je," je novinarjem v cilju še pojasnjeval mladi Rus, z devetim mestom najboljši kolesar Ineosa v tretji etapi.

Geraint Thomas je bil 28., pet minut za zmagovalcem Davidejem Formolom, Jonathan Castroviejo 58., Froome 61., Michal Kwiatkowski 76. … Froome vsekakor ne spominja na Frooma pred lanskim Dauphinejem, na katerem se je grdo poškodoval in končal sezono. "Vsekakor še iščem pravi tekmovalni ritem, a se iz dneva v dan počutim bolje," je povedal štirikratni zmagovalec Toura, ki še ne ve, če bno letos sploh izbran v ekipo za Dirko po Franciji.

Preberite še: