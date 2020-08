Po veličastni zmagi Rogliča jih je napadla toča #video

Narava se je v četrtek na prizorišču kriterija Dauphine grdo poigrala s številnimi kolesarji. Kmalu po tem, ko je slovenski as Primož Roglič prečkal cilj in proslavljal odmevno zmago na drugi etapi, so se številni udeleženci dirke, ki še niso prisopihali do cilja, pa tudi številni gledalci znašli v hudih težavah. Bili so nezavarovani, ujela jih je nevihta, nato pa je začela klestiti še toča. O tem, kako boleče je bilo vse skupaj, pričajo številne fotografije osmoljencev.

Druga etapa kriterija Dauphine se je končala z novim podvigom Primoža Rogliča (Jumbo-Visma). Kolesarska javnost pa si je žal ne bo zapomnila le po veliki zmagi slovenskega velemojstra, ampak tudi po divjanju nevihte, ki je ujela nepripravljene kolesarje in občinstvo na Col de Portu. Mnogi so jo odnesli z bolečim spominom.

Toča se je znesla nad kolesarji

Tim Declercq je objavil fotografijo svojega iznakaženega hrbta na Instagramu. Foto: Instagram Dovoljšen dokaz o tem, s kakšnim peklom so imeli opravka udeleženci druge etape, ki jih je nevihta ujela na cesti, ponujajo fotografije njihovih izmaličenih hrbtov. Eden od nesrečnežev Tim Declercq (Deceuninck-QuickStep) je objavil fotografijo, na kateri takoj padejo v oči krute posledice pobesnelega plesa ledenih zrn toče. Nekatera so bila celo tako velika kot žogice za namizni tenis.

Po poročanju Cyclingnews je nevihta zapretila tudi Lori Klinc, srčni izbranki Primoža Rogliča, in njunemu sinu Levu, a sta pravočasno našla zavetišče v avtu reporterja omenjenega medija.

Prireditelji po silovitem naletu nevihte niso mogli spraviti pod streho zaključne slovesnosti. Dobesedno. Napihljiva streha je razpadla ravno v trenutku, ko je Egan Bernal (Team Ineos) prejemal belo majico, nagrado za najboljšega mladega kolesarja.

Še večji kaos se je dogajal na cestah, kjer so se kolesarji razbežali in iskali zavetišče. Kožo so si reševali na različne načine. Rogličev klubski sotekmovalec Tony Martin (Jumbo-Visma) je bil med najbolj iznajdljivimi in se je pridružil navijaču pod napihljivim čolnom!

Za kakšno razdejanje je poskrbela toča?

Many Riders - including our boys - were hit by one hell of a hail storm - worst Than anything we expirienced. The scene was total chaos and mayhem. .. riders running for cover, hit hard by icy mini ping pong balls. #CriteriumduDauphine @dauphine pic.twitter.com/Y6XI0PCSRs — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020

Ferocious hailstorm at the finish on the Col de Porte. We’ve just taken in a mum and her baby who were caught in it. Podium ceremony was still going on until the inflatable roof came down as Bernal was getting the white jersey #Dauphine pic.twitter.com/4kh5owHDsQ — Peter Cossins (@petercossins) August 13, 2020

Roglič, ki vodi v skupnem seštevku kriterija Dauphine, bo danes poskušal ubraniti prednost na tretji etapi. Dolga bo 157 km, potekala pa bo od Corenca do Saint-Martin-de-Bellevilla.