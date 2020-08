Hvaležen Rogliču

Primož Roglič je pomagal moštvenemu kolegu do etapne zmage. V naslednjih dneh bo on tisti, ki bo potreboval pomoč v boju za skupno zmago.

Junak prve etape kriterija Dauphine je bil moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi Wout Van Aert. Spodbudna novica je, da sta Roglič in Tadej Pogačar, ki imata za petdnevno etapno dirko visoke cilje, v cilj prikolesarila v družbi najboljših in pokazala močne noge.

Pandemija koronavirusa je letos dodobra spremenila koledar dirk v svetu kolesarstva. Sicer je bil kriterij Dauphine že v preteklosti merilo forme pred Tour de France, a ima letos še toliko večjo težo.

Trase so zasnovane tako, da v vseh petih dneh ne bo počitka, končale pa se bodo v klanec. Tudi prva se je. Vzpon ni bil ekstremno zahteven, a po 218,5 kilometra dolgi vožnji ne ravno lahek.

"Ko smo šli v klanec, sem imel pred seboj ves rumeni vlak"

Najhitreje je ciljno črto prekolesaril član Jumbo-Visme Wout Van Aert, ki je v odlični formi, potem ko je v zadnjih dveh tednih že osvojil Milan−San Remo in Strade Bianche.

"Očitno imam dobre noge. Včeraj sem v hotel prišel res utrujen. Ekipa je kljub vsemu hotela zame opraviti perfektno delo, saj smo v etapi videli priložnost. Ko imaš ob sebi kolesarje takšnega kova, je lažje. Na trasi sem jim dejal, da se dobro počutim in da bi rad poskusil. Ko smo šli v klanec, sem imel pred seboj ves rumeni vlak. Primož (Primož Roglič, op. a.), Tom (Tom Dumoulin, op. a.) in Steven (Steven Kruijswijk, op. a.) so naši vodje, ampak so mi vsi pomagali. To je velike ekipna zmaga," se je Van Aert zahvalil Rogliču in preostalim zvezdnikom moštva.

Tadej Pogačar je bil s petim mestom v prvi etapi najhitrejši od slovenskih kolesarjev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nasploh so se kolesarji Jumbo-Visme spet izkazali kot utečen stroj. Že na tridnevni etapni dirki Tour de l'Ain, na kateri je zmagal naš Roglič, so delovali složno. Tempo so narekovali tudi v 1. etapi kriterija Dauphine. Vsem so pokazali, da bodo na letošnjem Touru tisto moštvo, na katero bo treba resno računati. V našem šampionu pa imajo kolesarja, ki bi lahko z rumeno majico prikolesaril na Elizejske poljane v Pariz.

Drugo mesto je osvojil Daryl Impey (Mitchelton-Scott), tretje lanskoletni junak Dirke po Franciji Egan Bernal (Team Ineos). Slednji si je tako zaradi bonifikacijskih sekund prikolesaril štiri sekunde naskoka pred Rogličem, a bo v naslednjih štirih dneh tudi ogromno priložnosti za skok na vrh.

Nova ura resnice

Pred kolesarji so namreč izjemno zahtevne etape. Že četrtkova bo dala nove odgovore. Trasa bo sicer tokrat dolga le 135 kilometrov, a bo zaključni vzpon na Col de Porte predstavljal največji izziv dneva. Čakal jih bo kar 17,5 kilometra dolg klanec s povprečnim naklonom 6,2 odstotka.

In tega bosta morala zlasti Roglič in drugi slovenski adut Tadej Pogačar (UAE Emirates) dobro odpeljati. Sicer je v prvi skupini sredine etape prikolesaril tudi Jan Polanc, a bo v naslednjih dneh skrbel, da bo mlajši Pogačar porabil čim manj moči. Naš četrti predstavnik na tej dirki Matej Mohorič (Bahrain McLaren) je v prvi etapi izgubil 12 minut in 15 sekund.

Pogačar je bil na petem mestu celo najboljši Slovenec, Roglič pa je zasedel štiri mesta nižje. Egan Bernal si je s ciljnim šprintom prikolesaril štiri bonifikacijske sekunde prednosti pred Primožem Rogličem. Foto: Reuters Zadnji klanec je prav tako že naredil nekaj selekcije, saj je odpadel Chris Froome, ki je prav lani tu grdo padel in so se mu razblinile sanje o nastopu na Tour de France.

Že ob pogledu na zvezdniška imena svetovnega kolesarstva pa si lahko v naslednjih dneh obetamo nove razburljive vožnje, ki bodo naredile dodatno selekcijo v boju za rumeno majico.