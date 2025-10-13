Ameriški inštitut: Putin je pred prelomno odločitvijo

Čeprav vojska dviguje denarne nagrade za nove nabornike, številke kažejo, da denar ni več dovolj, da bi mlade Ruse privabili v vojaško službo. To bo po pisanju ameriškega Inštituta za vojaške študije (ISW) Putina prisililo k prelomni odločitvi.

Ruska vojska mlade ruske državljane novači z včasih astronomskimi bonusi za podpis vojaške pogodbe, ravno globok bazen potencialnih vojakov pa je bil ena ključnih prednosti Rusije v vojni z Ukrajino.

Vendar prizadevanja za privabljanje novih nabornikov v vojsko z visokimi finančnimi nagradami izgubljajo zagon, kar potrjujejo podatki o številu na novo podpisanih pogodb za služenje v vojski, je v ponedeljek poročal ameriški Inštitut za vojne študije (ISW).

Raziskovalci tega inštituta so že februarja 2025 opozorili, da vedno večje finančne spodbude za nabornike verjetno ne bodo vodile do dramatičnega povečanja števila ruskih vojakov v Ukrajini. Večina tistih, ki jih denar motivira za življenjsko nevarno vojaško službo, je to ponudbo namreč verjetno že sprejela.

Vse več je starih kandidatov s kroničnimi boleznimi

Rusko obrambno ministstvo ponuja 30 tisoč in več evrov nagrade ob podpisu pogodbe za služenje v vojski. Foto: Reuters Ruski portal Idel Realii je 12. oktobra poročal, da so zaposleni v ruskih vojaških nabornih uradih izjavili, da se število ljudi, ki podpisujejo pogodbe z ruskim ministrstvom za obrambo, ne povečuje niti v regijah, ki ponujajo najvišje finančne spodbude.

Idel Realii je ugotovil, da avtonomno okrožje Hanti-Mansi trenutno ponuja najvišji enkratni bonus za prijavo v vojsko s 3,2 milijona rubljev (približno 34 tisoč evrov) in da se regionalna izplačila po vsej Rusiji v povprečju povečajo za 500 tisoč rubljev (približno 5.270 evrov) vsake tri do štiri mesece.

Pod drobnogled so vzeli odločitev Sverdlovske regije iz marca 2025, da poveča enkratno izplačilo na 3,1 milijona rubljev (približno 32.700 evrov), in ugotovili, da poteza ni povzročila pritoka novih nabornikov. Zaposleni v vojaškem rekrutiranju v dveh sibirskih regijah so poročali, da se v zadnjem času prijavljajo le izjemno stari naborniki s kroničnimi boleznimi.

Idel Realii je še poročal, da so viri v mestu na severu Irkutske oblasti navedli, da se težave z rekrutiranjem vlečejo že več mesecev in da naborniki večinoma sprašujejo o finančnih izplačilih in ugodnostih, kot so prednostno izobraževanje za njihove otroke, odlog posojil in odpis dolgov – kar dokazuje, da so tisti, ki se prijavljajo, motivirani le finančno.

Putin naj bi imel le dve rešitvi: ena so mirovna pogajanja

Do zdaj se je ruski predsednik Vladimir Putin izogibal možnosti, da bi razglasil širško vojaško mobilizacijo. Foto: Reuters Vir iz Irkutske regije naj bi izjavil, da rusko ministrstvo za obrambo poskuša ljudi rekrutirati z oglasi – to naj bi počeli zlasti v pripravah na vrh ZDA in Rusije na Aljaski 15. avgusta – v katerih trdijo, da bo kmalu prišlo do rešitve vojne, zato bi morali rekruti "dobiti svoje milijone, še preden bi jih poslali na fronto".

Vir je tudi opozoril, da rusko ministrstvo za obrambo zavaja ljudi z oglaševanjem, koliko lahko naborniki zaslužijo na vojnem območju v enem letu, ti pa so nato soočeni s tem, da jih ne pošjejo le v zaledje, temveč na prve bojne linije, kjer je pričakovana življenjska doba pogosto krajša od enega leta.

Zaradi vseh teh težav raziskovalci vojaškega inštituta ISW ocenjujejo, da Rusija ne bo mogla več dolgo nadomeščati velikega števila umrlih ali hudo ranjenih vojakov na fronti, kar bi lahko prisililo ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bodisi razglasi širško vojaško mobilizacijo bodisi začne pogajanja o koncu vojne.