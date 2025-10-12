ZDA pomagajo Ukrajini pri napadih na rusko energetsko infrastrukturo

ZDA že več mesecev pomagajo Ukrajini pri izvajanju napadov na ruske energetske objekte, poroča časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane ukrajinske in ameriške uradnike.

Ukrajinski napadi na ruske naftne objekte so se to poletje znatno okrepili, kar povzroča pomanjkanje goriva po vsej Rusiji.

Po poročanju časnika so ameriške obveščevalne službe Kijevu posredovale podatke o ciljih večjih ruskih naftnih rafinerij in infrastrukture daleč onkraj frontne črte.

Ameriška podpora naj bi se razširila tudi na pomoč pri načrtovanju letalskih poti, časa, višine in taktike ukrajinskih dronov, kar jim omogoča, da se izognejo ruskim sistemom zračne obrambe.

Kijev ohranja nadzor nad izbiro ciljev

Viri so za Financial Times razkrili, da so ZDA vključene v vsako fazo operativnega načrtovanja, čeprav Kijev ohranja nadzor nad izbiro ciljev, Washington pa svetuje glede ranljivosti ciljev.

Po navedbah virov je ta poteza tudi del usklajenih prizadevanj za oslabitev gospodarstva ruskega predsednika Vladimirja Putina in pritisk nanj, da sede za pogajalsko mizo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v sredo ni želel podrobneje pojasniti vloge ameriških obveščevalnih služb pri napadih v notranjosti Rusije. Potrdil je le, da Ukrajina "sodeluje z ameriškimi obveščevalnimi službami, predvsem za samoobrambo", pri čemer je imel v mislih sisteme zračne obrambe, ki jih zagotavljajo zahodni partnerji.

Izvoz dizla najmanjši v zadnjih petih letih

Ukrajinski droni so od avgusta 2025 zadeli najmanj 16 od 38 ruskih rafinerij nafte, poroča časnik, kar je izvoz dizelskega goriva znižalo na najnižjo raven od leta 2020.

Kijev je pozval zahodne partnerje, naj zaostrijo sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju, saj bi zmanjšanje prihodkov Moskve od nafte še dodatno spodkopalo njeno sposobnost financiranja vojne proti Ukrajini.

Niti ZDA niti Ukrajina se uradno še nista odzvali na navedbe Financial Timesa.

Konec septembra je Zelenski sicer dejal, da ameriški predsednik Donald Trump podpira ukrajinske napade na ruske energetske objekte, saj je Moskva nadaljevala z napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo in še naprej napadala civilna območja.