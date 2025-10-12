Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Nedelja,
12. 10. 2025,
13.13

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vojna napad energetska infrastruktura Rusija Volodimir Zelenski Ukrajina Vladimir Putin

Nedelja, 12. 10. 2025, 13.13

24 minut

ZDA pomagajo Ukrajini pri napadih na rusko energetsko infrastrukturo

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
rafinerija Saratov | Foto Reuters

Foto: Reuters

ZDA že več mesecev pomagajo Ukrajini pri izvajanju napadov na ruske energetske objekte, poroča časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane ukrajinske in ameriške uradnike.

Ukrajinski napadi na ruske naftne objekte so se to poletje znatno okrepili, kar povzroča pomanjkanje goriva po vsej Rusiji.

Po poročanju časnika so ameriške obveščevalne službe Kijevu posredovale podatke o ciljih večjih ruskih naftnih rafinerij in infrastrukture daleč onkraj frontne črte.

Rusija
Novice Obsežni ukrajinski zračni napadi: v ruski rafineriji izbruhnil požar #video

Ameriška podpora naj bi se razširila tudi na pomoč pri načrtovanju letalskih poti, časa, višine in taktike ukrajinskih dronov, kar jim omogoča, da se izognejo ruskim sistemom zračne obrambe.

Kijev ohranja nadzor nad izbiro ciljev

Viri so za Financial Times razkrili, da so ZDA vključene v vsako fazo operativnega načrtovanja, čeprav Kijev ohranja nadzor nad izbiro ciljev, Washington pa svetuje glede ranljivosti ciljev.

Po navedbah virov je ta poteza tudi del usklajenih prizadevanj za oslabitev gospodarstva ruskega predsednika Vladimirja Putina in pritisk nanj, da sede za pogajalsko mizo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v sredo ni želel podrobneje pojasniti vloge ameriških obveščevalnih služb pri napadih v notranjosti Rusije. Potrdil je le, da Ukrajina "sodeluje z ameriškimi obveščevalnimi službami, predvsem za samoobrambo", pri čemer je imel v mislih sisteme zračne obrambe, ki jih zagotavljajo zahodni partnerji.

Izvoz dizla najmanjši v zadnjih petih letih

Ukrajinski droni so od avgusta 2025 zadeli najmanj 16 od 38 ruskih rafinerij nafte, poroča časnik, kar je izvoz dizelskega goriva znižalo na najnižjo raven od leta 2020.

Saratov
Novice Velika bolečina, ki je Rusija ne more več skrivati

Kijev je pozval zahodne partnerje, naj zaostrijo sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju, saj bi zmanjšanje prihodkov Moskve od nafte še dodatno spodkopalo njeno sposobnost financiranja vojne proti Ukrajini.

Niti ZDA niti Ukrajina se uradno še nista odzvali na navedbe Financial Timesa.

Konec septembra je Zelenski sicer dejal, da ameriški predsednik Donald Trump podpira ukrajinske napade na ruske energetske objekte, saj je Moskva nadaljevala z napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo in še naprej napadala civilna območja.

Ukrajina, napad, Rusija, vojna v Ukrajini
Novice Ogromen napad Rusije na Ukrajino, ki je vrnila udarec #video
Rusija, Ukrajina, vojna
Novice Ukrajinci z droni nad rusko regijo Saratov, gori rafinerija
Dron, brezpilotni letalnik
Novice V Rusiji gori ena največjih rafinerij #video
vojna napad energetska infrastruktura Rusija Volodimir Zelenski Ukrajina Vladimir Putin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.