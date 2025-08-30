Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
M. T., STA

Ogromen napad Rusije na Ukrajino, ki je vrnila udarec #video

Novi ruski nočni zračni napadi na osrednji in jugovzhodni del Ukrajine s skoraj 600 brezpilotnimi letali in raketami so terjali najmanj eno smrtno žrtev. O škodi poročajo iz več krajev v regijah Zaporožje in Dnipropetrovsk. Službe za nujno pomoč v Kijevu so medtem končale operacije po četrtkovem smrtonosnem napadu, ki je skupno zahteval 25 življenj. Ukrajina je Rusiji udarec v noči na soboto medtem vrnila z napadom na rafinerije nafte v ruskih regijah Krasnodar in Samara.

"Ponoči je sovražnik izvedel obsežne napade na Zaporožje," je sporočila ukrajinska državna služba za izredne razmere.

Po navedbah vodje regionalne vojaške uprave Ivana Fedorova je bila ubita najmanj ena oseba, še 16 pa ranjenih, med njimi tudi dva otroka.

"Ruski napadi so uničili več hiš in poškodovali številne objekte, vključno z gostinskim lokalom, bencinsko črpalko in industrijskimi poslopji," je še sporočil Fedorov.

Tarča napadov je bila danes zjutraj tudi regija Dnipropetrovsk v osrednji Ukrajini, kjer so oblasti poročale o napadih v mestih Dnipro in Pavlograd.

Posledice nočnega ruskega napada na Ukrajino. Znova so jo skupile stanovanjske stavbe v ukrajinskih mestih. | Foto: Reuters Posledice nočnega ruskega napada na Ukrajino. Znova so jo skupile stanovanjske stavbe v ukrajinskih mestih. Foto: Reuters

Po poročanju ukrajinskih medijev je Rusija v noči na soboto proti Ukrajini sprožila skupno 582 dronov in raket. Sestreljenih jih je bilo najmanj 548. 

Četrtkov napad drugi najobsežnejši zračni napad od februarja 2022

Službe za nujno pomoč v Kijevu so medtem v petek pozno zvečer po navedbah agencije Reuters končale operacije iskanja, reševanja in odprave posledic po četrtkovem smrtonosnem napadu, ki je skupno terjal 25 življenj, vključno s štirimi mladoletniki.

Predsednik Volodimir Zelenski je ocenil, da je bil četrtkov napad drugi najobsežnejši od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022.

Sestrelitev ruskega drona nad Ukrajino, 30. avgust 2025 | Foto: Reuters Sestrelitev ruskega drona nad Ukrajino, 30. avgust 2025 Foto: Reuters

Ukrajina je vrnila udarec

Ukrajinske sile so z brezpilotnimi letalniki medtem v noči na soboto zadale nova udarca ruski energetski industriji.

Tarči ukrajinskih dronov sta bili naftni rafineriji v ruskih regijah Krasnodar in Samara, kjer sta po zadetkih izbruhnila obsežna požara:

Ukrajina je po navedbah ukrajinskih medijev prav tako zadela kemično tovarno v regiji Tula.

