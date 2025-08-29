Ruska jedrska pošast je znova zaplula

Rusko vojaško ladjevje je znova okrepila jedrska bojna križarka Admiral Nahimov. To bo največja operativna bojna ladja v ruski mornarici in tudi ena najstarejših.

Avgusta letos so 251 metrov dolgo bojno križarko vlačilci iz ladjedelnice Sevmaš v Severodvinsku na severu Rusije pomagali izpluti na morje. Ladjedelnica uradno ni komentirala odhoda velikanske vojne ladje, vendar je več družbenih medijev iz Rusije objavilo fotografije, ko je Admiral Nahimov prvič po letu 1999 zaplul v Belo morje, piše norveški medij Barents Observer.

Nazadnje je plula v 90. letih

Še v času Sovjetske zveze zgrajena vojna ladja je za Severno floto nazadnje plula leta 1997, leta 1999 pa so jo odvlekli v Severodvinsk, potem ko je bila dve leti zasidrana v Severomorsku severno od Murmanska.

Državna ruska tiskovna agencija Tass je potrdila, da se je jedrska bojna križarka odpravila na prvo fazo preizkusov. Kasneje bo vojna ladja odplula proti severu v Barentsovo morje na pomorske preizkuse, ki bodo trajali več mesecev, preden bo uradno napotena v mornarico za bojne operacije.

Orožarna na morju

Desetletja modernizacije bojne križarke bodo Severni floti sčasoma dala orožarsko platformo, polno raket, torpedov, raket in topov, kakršne nima nobena druga površinska bojna ladja v ruski mornarici.

Rusko obrambno ministrstvo je že prej sporočilo, da bo bojna ladja oborožena s hiperzvočno križarsko raketo cirkon. Ta raketa lahko, če jo izstrelijo s položaja v ruskem sektorju Barentsovega morja, preleti kopno in zadene morske cilje v Norveškem morju z zelo kratkim opozorilom za sile Nata.

Počasno posodabljanje ladje

Prvotni načrti so navajali, da bo bojna križarka pripravljena za plovbe s Severno floto leta 2018. Vendar je bil napredek počasen in načrti za pomorske preizkuse v Belem morju so bili drug za drugim preloženi. Leta 2022 je bilo rečeno, da naj bi ponovni zagon potekal leta 2023, nato pa je sledila še ena napoved, da bo jeseni 2024.

V okviru nadgradnje so bili zamenjani gorivni elementi za dva jedrska reaktorja plovila. Reaktor št. 1 je bil zagnan konec decembra 2024, reaktor št. 2 pa je bil aktiven v začetku februarja letos.

Admiral Nahimov namesto Petra Velikega

Čeprav je uranovo gorivo novo in so hladilne cevi polirane, je osnovna zasnova obeh vodno hlajenih reaktorjev enaka kot ob izgradnji plovila sredi 80. let prejšnjega stoletja.

Admiral Nahimov bo nadomestil Petra Velikega, plovilo istega razreda, ki je bilo od jeseni 2022 zasidrano na pomolu v Severomorsku. Petra Velikega bodo verjetno razrezali za staro železo, še piše Barents Observer.