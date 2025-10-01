Sreda, 1. 10. 2025, 8.41
21 minut
Vojna v Ukrajini
V Rusiji gori ena največjih rafinerij #video
Na družbenih omrežjih objavljajo posnetke požara v rafineriji v mestu Jaroslavl v Rusiji. Ukrajinski viri trdijo, da so rafinerijo zadeli v napadu z droni, guverner pa pravi, da je vzrok "tehnična napaka". Zaradi predelovalne zmogljivosti rafinerija velja za eno največjih v Rusiji.
8.30 V Rusiji gori ena največjih rafinerij
8.30 V Rusiji gori ena največjih rafinerij
Ena največjih rafinerij v Rusiji Slavneft-JANOS ima glede na podatke uradnih spletnih strani in podatke industrije predelovalno zmogljivost približno 15 milijonov ton nafte letno.
Ukrajinski viri še trdijo, da je prizadeta enota VT-6, ki predeluje kurilno olje, z domnevno letno zmogljivostjo več kot 6,2 milijona ton.