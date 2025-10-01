Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
1. 10. 2025,
8.41

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Natisni članek

Natisni članek
industrija požar Ukrajina napad droni rafinerija Rusija

Sreda, 1. 10. 2025, 8.41

21 minut

Vojna v Ukrajini

V Rusiji gori ena največjih rafinerij #video

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Na družbenih omrežjih objavljajo posnetke požara v rafineriji v mestu Jaroslavl v Rusiji. Ukrajinski viri trdijo, da so rafinerijo zadeli v napadu z droni, guverner pa pravi, da je vzrok "tehnična napaka". Zaradi predelovalne zmogljivosti rafinerija velja za eno največjih v Rusiji.

Poudarki pomembnejših dogodkov dneva: 

8.30 V Rusiji gori ena največjih rafinerij 

8.30 V Rusiji gori ena največjih rafinerij 

Ena največjih rafinerij v Rusiji Slavneft-JANOS ima glede na podatke uradnih spletnih strani in podatke industrije predelovalno zmogljivost približno 15 milijonov ton nafte letno.

Ukrajinski viri še trdijo, da je prizadeta enota VT-6, ki predeluje kurilno olje, z domnevno letno zmogljivostjo več kot 6,2 milijona ton.

rafinerija, Rusija, Slavneft-YaNOS | Foto: Reuters Foto: Reuters

Vladimir Putin
Novice "Putin globoko v svojem srcu ve: Konec je"
Jedrska elektrarna Zaporožje
Novice Izredne razmere v največji jedrski elektrarni v Evropi
industrija požar Ukrajina napad droni rafinerija Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.