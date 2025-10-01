"Putin globoko v svojem srcu ve: Konec je"

Ruski predsednik Vladimir Putin se sam pri sebi najverjetneje zaveda, da v vojni v Ukrajini ne more zmagati, je na varnostnem forumu v Varšavi dejal posebni odposlanec ZDA za Ukrajino Keith Kellogg.

Keith Kellogg je med svojim govorom na Varšavskem varnostnem forumu, ki je potekal v ponedeljek in torek, dejal, da Rusija ne bo dobila vojne, ki jo je sprožila z invazijo na Ukrajino februarja 2022. To je po njegovem mnenju že več ali manj jasno tudi ruskemu predsedniku, je prepričan Kellog.

"Mislim, da globoko v svojem srcu najverjetneje verjame, da te vojne ne more dobiti. Dolgoročno je to za njega spopad, v katerem ne more zmagati. Ne bo se zgodilo," je v Varšavi dejal posebni odposlanec ZDA za Ukrajino in upokojeni general Kellogg.

Ruski predsednik Vladimir Putin za zdaj ne daje signalov, da bi bil pripravljen na končanje vojne v Ukrajini pod pogoji, ki ne izpolnjujejo tako rekoč vseh zahtev Rusije. Foto: Reuters

Izjava Keitha Kelloga je v diametralnem nasprotju s ponedeljkovo trditvijo madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki je v intervjuju za kanal Ura bojevnikov na spletni strani YouTube dejal, da je Rusija že zmagovalka vojne v Ukrajini, a je sicer močno oslabljena in Evropi ne predstavlja nobene grožnje.

Putin mora biti tisti, ki bo sprejel ključne odločitve o tem, kdaj in kako bo konec vojne v Ukrajini

Ruski predsednik Putin mora po mnenju Kellogga zdaj preračunati, koliko "bolečine" lahko Rusija še prenese, preden bo sprejela odločitve, ki bodo morda ključne za začetek konca vojne v Ukrajini.

"Mislim, da nam ni treba vleči nobenih novih rdečih črt. Putin je tisti, ki ima težavo, in ne Zahod. Putin mora sprejeti ključne odločitve, ne Zahod. Zahod bo v prihodnje zelo, zelo usklajen, v to sem prepričan", je še dejal Kellogg.

Kaj so naredili Turki, ko so v svojem zračnem prostoru naleteli na rusko vojaško letalo?

Kellogg, ki je pretekli konec tedna razkril, da je ameriški predsednik Donald Trump izrazil strinjanje z ukrajinskimi napadi na tarče globoko na ozemlju Rusije, s čimer je močno spremenil pravila igre vojne v Ukrajini, je v Varšavi izrazil tudi podporo sestrelitvi ruskih vojaških letal in dronov, ki bi vstopali v zračni prostor držav članic zveze Nato.

Rusija po mnenju Keitha Kelloga ne more več dobiti vojne v Ukrajini. Foto: Reuters

"Na takšne situacije se z vojaškega vidika odzoveš tako, da v nekaterih primerih dvigneš raven sprejemljivega tveganja. Dal vam bom primer. Leta 2015 je v turški zračni prostor vstopilo rusko zračno letalo. Kaj so storili Turki? Sestrelili so ga. To bo kar hitro pritegnilo pozornost druge strani, mar ne? To pomeni, da dvigneš raven sprejemljivega tveganja. Vem, da je to lahko nevarno. To razumem. A včasih se je preprosto treba vprašati, kaj pa sploh še lahko naredimo?" je dejal Kellogg.

"Če Rusiji vzamejo nafto, bo imela ogromen problem"

Posebni vojaški odposlanec ZDA za Ukrajino je izrazil tudi podporo nadaljnjemu hromljenju ruske energetske industrije, ki velja za glavno denarnico, ki financira rusko vojskovanje v Ukrajini. "Rusija je naftna država in če naftni državi vzameš naftne dolarje, bo imela gromozanski problem."