Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v sobotnem govoru na zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku zahodne politike obtožil hujskanja k vojni. Moskva ne načrtuje vojne z Zahodom, je zatrdil, obenem pa zagrozil z ostrimi povračilnimi ukrepi na morebitno agresijo proti Rusiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Rusijo skorajda obtožujejo, da načrtuje napad na Severnoatlantsko zavezništvo in države Evropske unije," je dejal Lavrov. "Rusija ni nikoli imela in nima takšnih namenov. Vendar pa bo vsaka agresija na mojo državo naletela na odločen odgovor," je zatrdil po navedbah francoske tiskovne agencije AFP.

Nekateri politiki Nata in EU po njegovih besedah ne le opisujejo vojno proti Rusiji kot neizogibno, ampak tudi "odkrito razpravljajo o pripravah na napade na naše ozemlje v Kaliningradu in drugih ruskih regijah".

Lavrov: To boste obžalovali

V preteklih dneh se je sicer zgodilo več kršitev zračnega prostora v Poljski in Estoniji, za katere obe članici Nata obtožujeta Rusijo. Te obtožbe je Lavrov označil za provokacijo.

Ponovil je trditev Kremlja, da je Zahod odgovoren za rusko vojno proti Ukrajini. Izključil je vrnitev k prejšnjemu evropskemu varnostnemu modelu tudi po morebitnem koncu vojne v Ukrajini, ki jo je Moskva sprožila februarja 2022.

Dejal je, da je evroatlantski varnostni sistem, ki temelji na Natu, Evropski uniji in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), "zastarel".

Kasneje je v pogovoru z novinarji dejal, da če bi katerakoli država sestrelila objekte v ruskem zračnem prostoru, "bi to zelo obžalovala", dodaja AFP.

Zelenski: Putin preizkuša Evropo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v soboto na novinarski konferenci v Kijevu izjavil, da ruski predsednik Vladimir Putin preizkuša sposobnost Evrope za odziv na njegove napade in da si prizadeva razširiti konflikt iz Ukrajine še na katero od drugih evropskih držav.

Putin je po njegovih besedah do zdaj ugotovil, da Evropejci še niso sposobni zaščititi svojega neba pred sodobnimi ruskimi brezpilotnimi letali, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ki se sklicuje na Ukrajinsko pravdo.

Zelenski je na omrežju X v soboto zapisal, da je Ukrajina prestregla 92 brezpilotnih letal, namenjenih proti Poljski. Ob tem je dodal, da bi lahko bila "naslednja Italija", še navaja Ansa.