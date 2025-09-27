Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Donalda Trumpa prosil, naj Ukrajini zagotovi rakete Tomahawk, orožje, ki bi Kijevu omogočilo napad na cilje globoko na ruskem ozemlju, celo na območju Moskve. Zelenski je v sredo za "The Axios Show" pojasnil, da bi tak sistem lahko ruskega predsednika Vladimirja Putina prisilil k mirovnim pogajanjem, morda brez dejanske uporabe, piše Axios.

Čeprav Zelenski v intervjuju ni neposredno imenoval orožja, je dejal, da bi se, "če bi Rusija vedela, da ga Ukrajina ima, pritisk za pogovore znatno povečal."

Zelenski zahteval rakete Tomahawk

Ukrajinski uradnik in drug vir, seznanjena s srečanjem, sta potrdila, da gre za rakete Tomahawk, natančno vodene rakete dolgega dosega.

Ukrajina je v preteklem letu v pogovorih z Združenimi državami večkrat omenila sistem Tomahawk, ki je bil na seznamu opreme, ki ga je Kijev zahteval pred nekaj meseci. Po navedbah vira, seznanjenega s postopkom, je bil to edini orožni sistem na seznamu, ki ga je Trump zavrnil za prodajo državam Nata v imenu Ukrajine.

"To je dodaten pritisk na Putina, da se usede in pogovori"

Telegraph je poročal, da je Zelenski na srečanju zahteval sisteme Tomahawk. Na vprašanje, kaj bi Trump lahko storil, da bi pomagal Ukrajini, je Zelenski za Axios odgovoril: "Mislim, da predsednik Trump ve. Včeraj sem mu povedal, kaj potrebujemo, eno stvar."

Tomahawk, ki ga proizvaja podjetje RTX, ima doseg do 1600 kilometrov. Foto: Reuters Pojasnil je strategijo, ki stoji za zahtevo. "Mimogrede, potrebujemo ga, vendar to ne pomeni, da ga bomo uporabili. Ker če ga imamo, mislim, da je to dodaten pritisk na Putina, da se usede in pogovori," je dodal in namigoval na dejstvo, da bi lahko pogoje za uporabo sistema določili glede na vedenje Rusije.

Po besedah ​​Zelenskega mu je Trump povedal, da bi se morala Ukrajina na ruske napade odzvati z enakim ukrepom. "Če napadejo našo energijo (proizvodnje električne energije), predsednik Trump podpira, da se lahko odzovemo z napadom na energijo (proizvodnje električne energije)," je dejal Zelenski in dodal, da enako velja za skladišča orožja in proizvodne obrate.

Opozoril je, da lahko Ukrajina z brezpilotnimi letalniki že doseže cilje globoko v Rusiji, vendar imajo številni vojaški cilji sofisticirano zračno obrambo, ki jo brezpilotni letalniki težko prebijejo.

Vrhunska tehnologija

Tomahawk, ki ga proizvaja podjetje RTX, ima doseg do 1600 kilometrov, kar je bistveno več kot ameriške rakete ATACMS, ki jih je NATO doslej dal na voljo Ukrajini in dosežejo 300 kilometrov oddaljene cilje. Je tudi veliko hitrejši od ukrajinskih brezpilotnih letalnikov in ima večjo uničujočo moč.

Ameriška zadržanost

Zelenski je razkril, da mu je Trump, ko ga je vprašal po novem orožnem sistemu, rekel: "Delali bomo na tem." Ameriška stran je sicer najverjetneje zaskrbljena, da bi se konflikt zaostril, če bi Washington Ukrajini zagotovil raketo Tomahawk, v skrbeh pa so tudi zaradi lastne omejene zaloge Tomahavkov, ki se obnavlja več mesecev.

Opozorilo Moskvi

Na koncu intervjuja za Axios je Zelenski ruskim uradnikom poslal ostro sporočilo. Dejal jim je, da če nočejo končati vojne, naj poiščejo najbližje zaklonišče pred bombami. "Potrebovali ga bodo v vsakem primeru," je sklenil Zelenski.