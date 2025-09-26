Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

26. 9. 2025
10.28

Petek, 26. 9. 2025, 10.28

13 minut

Trump napovedal nove carine, tokrat na zdravila, tovornjake in pohištvo

R. K., STA

Donald Trump je ukrep utemeljil s poplavo izdelkov iz drugih držav na ameriškem trgu.

Donald Trump je ukrep utemeljil s poplavo izdelkov iz drugih držav na ameriškem trgu.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal nov val carin, vključno s stoodstotnimi carinami na uvoz za originalne farmacevtske izdelke, 25-odstotnimi carinami za težke tovornjake in 50-odstotnimi carinami za nekatero pohištvo. Carine bodo začele veljati z oktobrom.

"S 1. oktobrom 2025 bomo uvedli stoodstotne carine na vse blagovne znamke oziroma patentirane farmacevtske izdelke," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. Carinski stopnji se bo po njegovih navedbah mogoče izogniti v primeru, da so podjetja že začela z gradnjo farmacevtskega proizvodnega obrata v ZDA.

Carine bodo prizadele glavne dobaviteljice farmacevtskih izdelkov v ZDA, med katerimi so npr. švicarska podjetja. Zaskrbljena so tudi nemška farmacevtska podjetja, saj so ZDA njihov najpomembnejši izvozni trg. Ta namreč predstavlja skoraj četrtino nemškega izvoza farmacevtskih izdelkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V ločeni objavi je Trump napovedal 25-odstotne carine na težke tovornjake, "proizvedene v drugih delih sveta". S tem želi podpreti ameriške proizvajalce, kot so Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks in druge.

Trump: Zaščititi moramo naš proizvodni proces

S 1. oktobrom bodo ZDA po navedbah Trumpa uvedle tudi 50-odstotne carine na kuhinjske omarice, kopalniško pohištvo in sorodne izdelke. "Poleg tega bomo uvedli 30-odstotno carino na oblazinjeno pohištvo," je dodal.

Ukrep je utemeljil s poplavo teh izdelkov iz drugih držav na ameriškem trgu. "To je zelo nepoštena praksa, vendar moramo zaradi nacionalne varnosti in drugih razlogov zaščititi naš proizvodni proces," je še zapisal na Truth Social.

Donald Trump
