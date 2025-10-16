Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
7.09

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Los Angeles ZDA Donald Trump

Četrtek, 16. 10. 2025, 7.09

19 minut

Los Angeles zaradi Trumpove politike do priseljencev razglasil izredne razmere

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Donald Trump | Prebivalci mest protestirajo, predsednik Donald Trump pa pošilja vojake na ulice za zaščito agentov Ice. Mesta in zvezne države se upirajo s tožbami, pri čemer so uvodoma večinoma uspešni, vendar pa se prizivna sodišča ali vrhovno na koncu postavijo na stran Trumpove vlade. | Foto Reuters

Prebivalci mest protestirajo, predsednik Donald Trump pa pošilja vojake na ulice za zaščito agentov Ice. Mesta in zvezne države se upirajo s tožbami, pri čemer so uvodoma večinoma uspešni, vendar pa se prizivna sodišča ali vrhovno na koncu postavijo na stran Trumpove vlade.

Foto: Reuters

Mesto Los Angeles je v sredo razglasilo izredne razmere zaradi nadaljevanja racij zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) proti priseljencem, poročajo ameriški mediji. Razglasitev izrednih razmer med drugim pomeni, da bodo lahko uvedli moratorij na deložacije in druge načine zaščite najemnikov.

Nadzorni odbor okrožja Los Angeles trdi, da številni zapuščajo delovna mesta v strahu pred nasiljem in ugrabitvami agentov Ice, družine priseljencev pa nimajo denarja za hrano ali najemnine.

Agenti Ice izvajajo nasilne racije po večjih ameriških mestih, kot so Los Angeles, Chicago, Portland in drugih, pri čemer se osredotočajo na ljudi latinskoameriškega videza. Pogosto aretirajo tudi Američane in osebe z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA.

Mesta in zvezne države se upirajo s tožbami

Prebivalci mest protestirajo, predsednik Donald Trump pa pošilja vojake na ulice za zaščito agentov Ice. Mesta in zvezne države se upirajo s tožbami, pri čemer so uvodoma večinoma uspešni, vendar pa se prizivna sodišča ali vrhovno na koncu postavijo na stran Trumpove vlade.

V torek je nasilje izbruhnilo v Chicagu, ko so agenti Ice povzročili prometno nesrečo med zasledovanjem avtomobila, poroča CNN. Na kraju nesreče se je zbrala skupina ljudi, ki je agente zmerjala, ti pa so uporabili solzivec.

"To grozno ravnanje se mora končati"

"To ni izvrševanje zakona. To je strategija avtoritarnih režimov. Takšno ravnanje ljudi, ki so prisegli, da bodo služili našim skupnostim in državi, je boleče podobno časom, ko je Kukluksklan z zakritimi obrazi patruljiral po ulicah in ustrahoval temnopolte. To grozno ravnanje se mora končati," ameriška televizijska mreža CNN navaja pravnika Antonia Romanuccija.

Vrhovni sodnik okrožja Cook v Chicagu Timothy Evans je v sredo izdal ukaz, ki agentom Ice prepoveduje aretacije oseb v prostorih državnih sodišč. Taktika agentov Ice je, da pridejo na sodišča in tam lovijo nezakonite priseljence. Evans je dejal, da je pravica odvisna od sposobnosti vsakega posameznika, da se brez strahu ali ovir pojavi na sodišču, poroča CNN.

Zvezna sodnica Karin Immergut pa je prav tako v sredo podaljšala svojo odredbo, ki prepovedujejo napotitev vojakov nacionalne garde v Portland. Odločitev sodnice, ki jo je imenoval Trump, preprečuje napotitev zveznih vojakov v Portland za nadaljnjih 14 dni.

Donald Trump, predsednik ZDA
Novice Trump ne popušča: To sem odobril iz dveh razlogov
Boeing C-32a
Novice Trumpov minister za vojno moral zasilno pristati na Otoku

Los Angeles ZDA Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.