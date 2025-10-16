Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Četrtek,
16. 10. 2025,
9.38

Četrtek, 16. 10. 2025, 9.38

1 ura, 5 minut

Trump trdi, da mu je indijski premier obljubil konec kupovanja ruske nafte

"Zdaj moramo prisiliti še Kitajsko, da sprejme takšno odločitev," je povedal Trump.

"Zdaj moramo prisiliti še Kitajsko, da sprejme takšno odločitev," je povedal Trump.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo novinarjem dejal, da mu je indijski premier Narendra Modi obljubil, da Indija ne bo več kupovala ruske nafte. Indija je danes v odzivu poudarila, da je prednostna naloga njene energetske politike zaščita interesov indijskih potrošnikov.

"Bil sem nezadovoljen, da Indija kupuje nafto, in danes mi je zagotovil, da ne bodo kupovali nafte od Rusije," je dejal Trump v Beli hiši v odgovoru na novinarsko vprašanje. Dodal je, da gre sicer za proces, ki pa bo kmalu končan.

"Zdaj moramo prisiliti še Kitajsko, da sprejme takšno odločitev," je povedal Trump.

Trump rad poudari, da ima z Modijem dobre odnose

Predsednik ZDA je konec avgusta proti Indiji uvedel 50-odstotne carine za uvoz v ZDA kot povračilni ukrep, ker Indija kupuje rusko nafto. New Delhi po mnenju Trumpa s tem podpira rusko invazijo v Ukrajini. Trump pritiska na Rusijo, naj ustavi vojno v Ukrajini, s pritiski na druge države, naj ne kupujejo ruske nafte in plina.

Trump pogosto poudarja, da ju z Modijem vežejo posebni odnosi in prijateljstvo. To je storil tudi v sredo, ko je dejal, da je Modi velik človek, ki ima rad Trumpa.

Indija ni niti zanikala niti potrdila izjav ameriškega predsednika

Indija v odzivu danes ni niti zanikala niti potrdila izjav ameriškega predsednika, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Naša prednostna naloga je zaščita interesov indijskih potrošnikov na nestabilnem energetskem trgu," je v izjavi za javnost poudarilo indijsko zunanje ministrstvo. "Naša uvozna politika se ravna izključno po tem cilju," je dodalo.

