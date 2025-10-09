Tako vam lahko rutinska nega reši življenje

V hitrem tempu življenja pogosto pozabimo nase, na žalost pa tudi na svoje zdravje. Rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk in pomembnosti samopregledovanja, nas vsako leto spomni na to, da bi morale ženske pogosteje poskrbeti zase. Razkrivamo, kako lahko življenjsko pomembno preventivo vključite kar v svojo rutinsko nego telesa.

Foto: Shutterstock / Europa Donna

Minute, ki rešujejo življenja

Rutina je pomembna, predvsem ko govorimo o negi telesa. Ščetkanje zob, prhanje, umivanje las, britje, nanos losjona za telo, kreme za obraz, urejanje pričeske itd. Prav tako kot nega telesa bi morala biti pomembna tudi skrb za zdravje. Še posebej če vam ta lahko reši življenje.

V svojo jutranjo ali večerno rutino nege telesa dodajte samopregledovanje dojk, ki naj postane vsakomesečni ritual. Preventiva, ki vam bo vzela le nekaj minut mesečno, je namreč zelo pomembna za zgodnje odkrivanje raka dojk, kar je ključnega pomena za uspešno zdravljenje.

Kako se pravilno samopregledati, si oglejte tukaj.

Preventiva naj postane rutina

Rak dojke je najpogostejša oblika raka pri ženskah, tako v Sloveniji kot po svetu. Z rednim samopregledovanjem lahko zatipate morebitne spremembe na dojkah in pravočasno ukrepate, zato se pregledujte vsak mesec, najbolje po prhanju ali nanašanju losjona za telo. To naj postane rutina.

Da ne pozabite na to pomembno opravilo, si nastavite opomnik na telefonu, napišite sporočilo na listek ali pa kar na nakupovalni seznam. Na samopregledovanje vas lahko spomnita tudi rožnata barva in rožnata pentlja, ki ju lahko videvate v rožnatem oktobru.

Pregledujte se vsak mesec, najbolje po prhanju ali nanašanju losjona za telo. Foto: Shutterstock / Europa Donna

Vaša rutinska nega ima dvojno moč

Vaša rutinska nega lahko deluje dvojno. Poleg preventivnega ravnanja za lastno zdravje lahko s tem pomagate krepiti tudi splošno zavedanje o tej temi.

SPAR Slovenija bo ob vašem nakupu izbranih izdelkov za žensko nego sedem odstotkov vrednosti nakupa namenil Združenju Europa Donna Slovenija za nadaljnje ozaveščanje o pomembnosti samopregledovanja pri zgodnjem odkrivanju raka dojk.

Rožnati račun v Sparu ozavešča o pomenu samopregledovanja Spar Slovenija je že drugo leto zapored podprl oktobrsko ozaveščevalno akcijo Združenja Europa Donna Slovenija, ki ženske spodbuja k rednemu mesečnemu samopregledovanju dojk. Poleg donacije deleža kupnine izdelkov za žensko nego vam v okviru kampanje Življenje je največji bonus oktobra namesto običajnega belega računa na blagajnah natisnejo rožnati račun. Na njegovi hrbtni strani najdete navodila za samopregled dojk ter QR-kodo z več informacijami o tej tematiki. Vse uporabnice mobilne aplikacije SPAR plus pa bodo v rožnatem oktobru povabili na samopregled dojk s pomočjo animiranih navodil in jim ob tem omogočili, da si termin za samopregled nastavijo kot opomnik v obliki potisnega sporočila. Foto: Europa Donna

