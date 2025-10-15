Premier Robert Golob: To je sistem, ki nam ga zavida ves svet

Vlada Republike Slovenije je lani 17. julija razglasila 28. september za dan civilne obrambe . Datum obeležuje sprejem Ustavnega zakona z dne 28. septembra 1990 , s katerim je bila dana pristojnost tedanjemu Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije , da ureja pripravo obrambnih in razvojnih načrtov . Ob letošnjem prazniku so v Kongresnem centru Brdo potekale tri okrogle mize o krepitvi odpornosti države , sledila pa je osrednja državna proslava , ki smo jo letos praznovali drugič . Slavnostni govornik je bil predsednik vlade dr. Robert Golob , ki je poudaril pomen sodelovanja in pripravljenosti vseh za varno in odporno družbo. O čem je tekla beseda?

Voda – naš neprecenljiv vir: izzivi zaščite in upravljanja v času kriz

Prva okrogla miza je bila namenjena vodi kot neprecenljivemu viru ter izzivom njene zaščite in upravljanja v času kriz. Udeležence je v uvodu nagovoril minister za naravne vire in prostor Jože Novak, razpravo pa je vodil dr. Aleš Bizjak, predsedujoči Biroju Vodne konvencije. Sodelovali so državni sekretar za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl, generalni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje izr. prof. dr. Branko Gabrovec, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Marina Pintar ter Jože Tomec iz Javnega podjetja VOKA SNAGA. Razpravljavci so se strinjali, da ima voda – tako pitna kot druga – ključno vlogo v času kriz, pa tudi v kmetijstvu in oskrbi s hrano. Poudarili so pomen vodne diplomacije, saj voda ne pozna državnih meja. Čeprav ima Slovenija obilo kakovostne vode, so sogovorniki izpostavili, da je treba z vodnimi viri odgovorno ravnati tudi v prihodnje, saj so bistveni za odpornost države.

Slovenska industrija za potrebe obrambe, varnosti in odpornosti

Na okrogli mizi o slovenski industriji za potrebe obrambe, varnosti in odpornosti so sodelovali minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, državni sekretar za obrambo Boštjan Pavlin, direktor Grozda obrambne industrije Slovenije Boštjan Skalar in direktor družbe SkyLabs dr. Tomaž Rotovnik. Okroglo mizo je moderiral mag. Željko Kralj, generalni direktor Direktorata za logistiko ministrstva za obrambo, udeležence pa je v uvodu nagovoril minister za obrambo mag. Borut Sajovic. Zadnji je v nagovoru spomnil na nacionalno vajo Odpornost 24, ki je pokazala, da je Slovenija na krizne razmere dobro pripravljena, a še vedno ne v takšni meri, kot bi si želeli. Opozoril je, da je država na številnih področjih še vedno odvisna od drugih držav, kar bo treba v prihodnje zmanjšati, če želimo večjo odpornost in samozadostnost.

Boštjan Pavlin je poudaril, da imajo slovenska podjetja danes odlično priložnost za razvoj in industrializacijo novih obrambnih proizvodov. V zadnjih treh letih je ministrstvo za obrambo k sodelovanju pritegnilo več kot 300 slovenskih podjetij. Obramba po njegovih besedah ni omejena le na proizvodnjo orožja in vojaške opreme, temveč sega tudi na področja prehrane, visokih tehnologij in umetne inteligence. Poudaril je pomen projektov dvojne rabe, pri katerih so proizvodi uporabni tako za civilne kot vojaške namene. Ti projekti povezujejo podjetja različnih panog in omogočajo, da sredstva, namenjena za obrambo, ostajajo v Sloveniji. Kot je dodal Pavlin, je trenutni skupni izziv industrializacija in financiranje obrambnih proizvodov. S tem se je strinjal tudi direktor Grozda obrambne industrije Slovenije Boštjan Skalar, ki ga veseli, da ministrstvo za obrambo področje obrambe razume zelo široko. Poudaril je, da se je Grozd obrambne industrije Slovenije v zadnjem letu močno razširil in danes povezuje blizu 150 podjetij. Po njegovih besedah so slovenska podjetja na tem področju zelo cenjena, zlasti manjša visokotehnološka podjetja, ki pomembno prispevajo k razvoju domače obrambne industrije.

Razpravo je sklenil Igor Papič, ki je predstavil sodelovanje med ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter ministrstvom za obrambo na področju superračunalništva in vesoljskih tehnologij. Izpostavil je, da ima Slovenija veliko podjetij s tovrstnimi znanji, ključno pa je, da se ta podjetja medsebojno povezujejo in sodelujejo pri skupnih razvojnih projektih.

Pripadnost državi – kulturna in socialna vrednota v službi Republike Slovenije

O pomenu pripadnosti državi kot kulturni in socialni vrednoti v službi domovine so razpravljali predsednica državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič, znanstvena svetnica Pedagoškega inštituta prof. dr. Eva M. Klemenčič, nekdanji smučarski skakalec Peter Prevc ter pobudnica projekta 5 temeljnih vrednot Slovenije in ustanoviteljica Založbe 5KA Petra Škarja.

Udeležence je nagovoril državni sekretar za kulturo Matevž Čelik Vidmar, pogovor pa je moderirala direktorica Šolskega centra Ljubljana in predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Nives Počkar. Razprava je bila namenjena vrednotam, ki povezujejo državljanke in državljane, in vlogi pripadnosti, zaupanja, spoštovanja, poguma, svobode in varnosti pri oblikovanju skupne družbene identitete. Razpravljavci so poudarili, da je pripadnost državi tesno povezana z osebno odgovornostjo in spoštovanjem skupnosti, kar je temelj za odporno in solidarno družbo.

Vse tri okrogle mize je bilo mogoče spremljati v neposrednem prenosu Slovenske tiskovne agencije, posnetki pa so prosto dostopni na njihovi spletni strani.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob

Slavnostni govornik na osrednji državni proslavi ob dnevu civilne obrambe je bil dr. Robert Golob, ki je v nagovoru poudaril, da je civilna obramba temelj odpornosti države in solidarnosti družbe. Spomnil je, da so Slovenijo po pandemiji prizadeli še požar na Krasu in leto kasneje poplave, ob katerih se je pokazala izjemna povezanost vseh – države, gospodarstva, lokalnih skupnosti in ljudi. "Takrat se je pokazalo, da ima naš sistem civilne zaščite en sam cilj – povezati vse za skupno dobro. To je nekaj edinstvenega in edini pravi odziv na velike nesreče in katastrofe," je dejal premier Robert Golob ter dodal: "To je sistem, ki nam ga zavida ves svet." Ob tem je izpostavil, da se je po teh izkušnjah začela ponovna krepitev sistema odpornosti, ki danes vključuje tudi priprave na vojne in druge krizne razmere. "Program odpornosti presega klasično razumevanje obrambe – vključuje celotno državo in prav vse državljanke ter državljane," je poudaril Robert Golob.

V nadaljevanju je opozoril, da mir in varnost nista samoumevna, ter dodal: "Pokazali smo, da nas solidarnost in povezanost delata odporne. To je naša dolžnost do prihodnjih generacij – da bodo živeli v varnem svetu in imeli priložnost uresničevati svoje sanje." "Krepitev odpornosti in civilne obrambe je ključna, če želimo živeti v varnem okolju – v okolju, ki spodbuja solidarnost, sodelovanje in spoštovanje vseh nas z enim samim ciljem: da bomo kot narod imeli boljšo prihodnost. Da bomo svojim otrokom omogočili življenje v varnem okolju, kjer lahko brezskrbno uresničujejo svoje najbolj smele sanje," je še povedal Robert Golob.

"Najmočnejše orožje pri civilni obrambi je enotnost"

Zbrane je nagovoril tudi minister za obrambo mag. Borut Sajovic, ki je poudaril, da je najmočnejše orožje pri civilni obrambi enotnost, le tako bomo kot majhen narod zgradili odporno državo in preživeli vse krize.

Na proslavi so najzaslužnejšim za njihov prispevek pri razvoju civilne obrambe in krepitvi odpornosti države podelili priznanja. Plaketo civilne obrambe so prejeli Državni zbor Republike Slovenije, Javni zavod Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Slovenske železnice, d. o. o., Luka Koper, d. d., Telekom Slovenije, d. d., GIZ – GOIS, SSRD, d. o. o., SkyLabs, d. o. o., Sinergise, d. o. o., Geodetska uprava RS, C.-Astral, Proizvodnja zračnih in letalskih plovil, d. o. o., RTC, d. o. o., Guardiaris, računalniške aplikacije in simulacije, d. o. o., in Občina Ivančna Gorica.

Zaslužnim posameznikom na področju civilne obrambe so podelili osem srebrnih medalj za razvoj civilne obrambe ali dolgotrajno delovanje v civilni obrambi ter devet zlatih medalj, ki so jih podelili posameznikom za njihov izjemen prispevek k razvoju civilne obrambe ali za dolgotrajno delovanje v civilni obrambi.

V kulturnem programu so nastopili Orkester Slovenske vojske pod taktirko Rudolfa Strnada, pevca Gregor Ravnik in Nuška Drašček, plesna skupina Plesno mesto ter mešani pevski zbor Pomlad Novo mesto z zborovodkinjo Alenko Podpečan. Prireditev je povezovala Uršula Majcen.

