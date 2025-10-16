Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rusija znova silovito napadla več ukrajinskih mest po vsej državi

ukrajinska vojska, vojak, Ukrajina, Zaporožje | Foto Reuters

Foto: Reuters

Rusija je v zgodnjih jutranjih urah izvedla nove obsežne raketne napade na Ukrajino, s katerimi so zadeli mesta v več ukrajinskih regijah. Zračne napade so izvedli po vsej državi.

Ukrajinske zračne sile so okoli 5.20 po lokalnem času izdale splošno opozorilo o raketni grožnji in opozorile, da je Rusija izstrelila bombnike MiG-31. Uro pozneje so ukrajinske zračne sile sporočile, da je z letališča Savaslejka v Nižnem Novgorodu vzletel še en ruski MiG-31, je poročal Kyiv Independent.

Letalo MiG-31 lahko nosi hiperzvočne rakete Kinžal, ki jih Rusija uporablja za napade na cilje globoko znotraj ukrajinskega ozemlja.

Kmalu po prvem opozorilu so se v več ukrajinskih mestih slišale eksplozije. Po poročanju tiskovne agencije Suspilna so o eksplozijah doslej poročali iz Harkova in Izjuma (Harkovska regija), iz Kropivnickega (Kirovogradska regija) in mesta Poltavi.

O eksplozijah so po drugem splošnem opozorilu poročali tudi iz Černigiva, v Harkovu pa so slišali novo serijo detonacij. Guverner Černigivske regije Dmitro Brižinski je kasneje poročal, da je napad zadel neimenovano podjetje v mestu. Napadi še vedno trajajo, podatki o škodi in žrtvah pa še niso znani, je poročal Index.

Po navedbah letalskih sil so v zadnjem ruskem napadu uporabili balistične in križarske rakete ter več brezpilotnih letal (dronov) tipa Šahed.

Napad se je zgodil le nekaj ur po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na tiskovni konferenci v Ovalni pisarni 15. oktobra pozval ruskega predsednika Vladimirja Putina, naj preneha z ubijanjem Ukrajincev.

