So odkrili novo orožje za uničevanje ruskih dronov?

Estonija, ki meji na Rusijo in je pogosto tarča ruskih provokacij, se pripravlja na vojno s svojo vzhodno sosedo – tudi s krepitvijo svoje vojaške industrije. Med orožji, ki so jih razvila estonska podjetja, je tudi miniraketa za uničevanje dronov.

Ruski lovci nad Baltskim morjem, kibernetski napadi na ministrstva, motenje signala GPS: za Estonijo in njene baltske sosede je grožnja z vzhoda že dolgo del vsakdanjega življenja. Rusija že leta preizkuša odzive Zahoda na vzhodnem krilu Nata, včasih z vohunskimi poleti, včasih s ciljno usmerjenimi provokacijami v zračnem prostoru, piše švicarski medij Watson.

Estonija pozorna na rusko grožnjo

Estonija je zaradi svoje zgodovine razvila tudi globoko občutljivost za ruske grožnje. Zato namerava država znatno povečati obrambno porabo. Minister za gospodarstvo Erkki Keldo je nedavno dejal: "Če smo pripravljeni in se ne bojimo, se nam ne bo nič zgodilo."

Država se zanaša tudi na lastno pobudo. Namesto da bi čakala na težke obrambne sisteme iz tujine, mlada podjetja razvijajo lastne rešitve, primerne za novo vrsto grožnje: te so majhne, ​​poceni in predvsem jih je mogoče množično proizvajati. Ena od teh bi lahko temeljito spremenila zračno obrambo.

Estonsko orožje proti dronom

Ko so sredi septembra nad Poljsko leteli poceni brezpilotni letalniki, se je Nato odzval s konvencionalnim prestreznim orožjem. Toda mnogi sodobni sistemi zračne obrambe so zasnovani za drago, visokonatančno strelivo. Po poročilu ena sama raketa Iris-T stane več sto tisoč evrov, medtem ko jurišni brezpilotni letalnik stane le nekaj sto evrov. Zaradi te razlike so konvencionalni odzivi neučinkoviti.

Prikaz uporabe miniraket:

This is Frankenburg at #DSEIUK2025 🇬🇧 9–12 September, Excel London



We’ll be showcasing our interceptor missile tech & building partnerships that help the free world stay ahead of the drone threat:

- Latvian Pavilion | Stand N10-320

- @MilremR | Stand N10-145

- @TEKEVER | Stand… pic.twitter.com/2u5xnGerbw — Frankenburg Technologies (@FrankenburgTech) September 1, 2025

To je eden od razlogov, da so strokovnjaki kritizirali Nato, ker "poskuša uporabiti drage topove za ubijanje vrabcev", piše Watson in dodaja, da v estonskem glavnem mestu Talin zagonsko podjetje Frankenburg Technologies pripravlja drugačen odgovor: gre za majhno, poceni prestrezno raketo Mark One. Naprava ni zasnovana za dolge razdalje, temveč za natančne napade na posamezna brezpilotna letala – in to v velikem številu.

Količina in mobilnost

"Na količino se je treba odzvati s količino," je dejal izvršni direktor podjetja Kusti Salm za Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Koncept: veliko preprostih raket, ki so bistveno cenejše in jih je lažje proizvesti kot tradicionalne obrambne sisteme.

Rakete se izstreljujejo s kompaktne izstrelitvene ploščadi, ki jo je mogoče namestiti na poltovornjak. Izstrelitvene ploščadi so mobilne in jih je mogoče hitro namestiti.

Terenski preizkusi v Ukrajini?

Podjetje Frankenburg Technologies trdi, da so z estonskimi vojaki že izvedli več kot 50 terenskih preizkusov; zdaj je v teku serijska proizvodnja. Inženir Andreas Bappert, nekdanji delavec podjetja Diehl Defence, je za FAZ izpostavil razmerje med stroški in koristmi: "Desetkrat ceneje in stokrat učinkoviteje."

Direktor Frankenburg Technologies Kusti Salm in miniraketa za boj proti dronom:

Our CEO explaining interceptor missiles to the Daily Mail 🇬🇧 at #DSEIUK2025 pic.twitter.com/FAy6eShcGO — Frankenburg Technologies (@FrankenburgTech) September 11, 2025

Vzporedno z miniraketami estonska podjetja trenutno razvijajo senzorje, detekcijske stene in avtomatizirane odzive. Pri Defsecintelu je ideja naslednja: mejni senzorji zaznajo drone, nadzorni center pa nato samodejno izbere ustrezen protiukrep, kot so obrambni droni ali mreže za ujetje dronov. Po poročanju časopisa FAZ številne od teh sistemov že preizkušajo v Ukrajini.

Kako se bodo minirakete odzvale proti rojem dronov?

Takšen razvoj sledi jasni logiki: droni ne napadajo več posamično, temveč v rojih, zato mora po Salmovih besedah ​​tudi obramba razmišljati v rojih.

Mini rakete tako močno zmanjšajo stroške na izstrelitev, a hkrati sprožajo nova vprašanja: kako jih je mogoče vključiti v obstoječe sisteme zračne obrambe? Kako in kje jih je mogoče uporabiti? Prav tako ostaja nejasno, kako bodo takšne rešitve delovale v velikem obsegu, ko bodo droni delovali v rojih in na velikih območjih, še piše Watson.