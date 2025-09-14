Ruske rakete sredi Evrope za napad na Poljsko, Nemčijo? To je znano.

Po družbenem omrežju X so zaokrožili videoposnetki iz ruske baltske enklave Kaliningrad, ki leži med Poljsko in Litvo, kjer naj bi Rusija domnevno namestila taktični raketni sistem iskander. Gre za platformo za izstreljevanje balističnih raket krajšega dometa, ki bi lahko iz Kaliningrada hitro zadele vse baltske države, Poljsko, Nemčijo in Švedsko. Porajajo se sicer dvomi, ali je videoposnetek nov ali pa je v resnici nastal že pred nekaj leti. Litovci denimo trdijo, da gre za neresnično informacijo.

Posnetek ruskih vojaških tovornjakov, ki prevažajo raketne sisteme iskander, je nastal na avtocesti E28 v bližini vasi Kudrjavcevo v ruski baltski enklavi Kaliningrad. Vas leži približno 38 kilometrov severno od meje s Poljsko in približno 50 kilometrov južno od meje z Litvo.

Raketni sistem iskander ob izstrelitvi balistične rakete. Foto: AP / Guliverimage

Sistem iskander lahko izstreljuje balistične rakete krajšega dometa, to je do približno 500 kilometrov. To pomeni, da bi lahko Rusija ob morebitnem napadu oz. začetku spopadov med Rusijo in državami zveze Nato z balističnimi raketami zadela najmanj Litvo, Latvijo, Estonijo, Poljsko, Švedsko in Nemčijo, pa tudi severozahod Ukrajine. Če bi namesto balističnih uporabila manevrirne rakete, pa bi se domet lahko tudi potrojil.

Je videoposnetek res nastal zdaj?

Videoposnetek sistemov iskander na avtocesti v Kaliningradu je v opozorilo, da Rusija s tem poskuša zastraševati evropske oz. zahodne politike, na družbenem omrežju X objavilo več uporabnikov, ki podpirajo Ukrajino oz. redno poročajo o vojni v Ukrajini.

It is reported that Russia has deployed an Iskander missile system near the Polish border in Kaliningrad region.



(I cannot verify the authenticity of the video) pic.twitter.com/y2q8hVZ50k — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 13, 2025

O domnevnem nameščanju ruskih raket v Kaliningradu, s čimer naj bi Rusija razkazovala svojo moč oz. provocirala zvezo Nato, je nato poročalo več medijev, tudi nekateri slovenski.

Medtem ko je nesporno jasno, da je posnetek res nastal v Kaliningradu, saj so to že potrdili geolokatorji (vir), pa so se na družbenem omrežju kresala mnenja glede tega, ali je posnetek nov ali pa je nastal že pred nekaj leti.

Odsek avtoceste v Kaliningradu, kjer je po ugotovitvah geolokatorjev nastal videoposnetek sistemov iskander. Foto: Yandex / Posnetek zaslona

Anton Geraščenko, nekdanji namestnik ukrajinskega notranjega ministra in trenutni svetovalec ukrajinskega notranjega ministra, ki je videoposnetek na družbenem omrežju X objavil med prvimi, je tudi pripisal, da ne more jamčiti za njegovo istovetnost.

Nekateri uporabniki platforme trdijo, da je videoposnetek nastal že v letih 2016 in 2017. To je skoraj zagotovo nemogoče, saj je v videoposnetku dobro viden policijski avtomobil haval F7. Tega so začeli v Rusiji in na Kitajskem proizvajati šele leta 2018.

Haval F7 je športni terenec kitajskega podjetja Great Wall Motors. V Rusiji so ga proizvajali med letoma 2018 in 2024. Foto: X / Posnetek zaslona

Drugi ugibajo, da je glede na primerjavo stanja cestišča v posnetku in na fotografijah uličnega pogleda na digitalnem zemljevidu tehnološkega podjetja Yandex, ruskega "Googla", mogoče sklepati, da je videoposnetek nastal enkrat po maju 2023.

Nekateri ruski kanali v komunikacijski aplikaciji medtem trdijo, da je videoposnetek iskanderjev v Kaliningradu povsem svež.

Litva: Gre za napačne informacije in provokacije, videoposnetek je star

LRT, litovska državna medijska hiša, je na svojem novičarskem spletnem portalu v soboto medtem opozorila, da je širjenje videoposnetka najverjetneje poskus provociranja oz. zaostrovanja razmer v času ruskih vojaških vaj Zapad na ozemlju Belorusije in da je litovski nacionalni center za krizno upravljanje presodil, da gre za objavljanje starejšega videoposnetka. Po njihovi oceni je najverjetneje nastal leta 2018.

"Litovske oborožene sile so v času trajanja vojaške vaje Zapad pričakovale in opozarjale na morebitne provokacije, a tveganje za ruski napad na Litvo ali katero od držav članic zveze Nato ostaja nizko," so poudarili.