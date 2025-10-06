Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
15.18

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,04

Natisni članek

Natisni članek
droni Markus Reisner Rusija Ukrajina

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 15.18

56 minut

Razkrita velika Putinova zvijača z droni. To je znano.

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,04
Vladimir Putin | Skuša ruski predsednik Vladimir Putin s preleti droni in letal v evropskem zračnem prostoru preusmeriti pozornost z dejstva, da je ruska poletne ofenziva spodletela? | Foto Guliverimage

Skuša ruski predsednik Vladimir Putin s preleti droni in letal v evropskem zračnem prostoru preusmeriti pozornost z dejstva, da je ruska poletne ofenziva spodletela?

Foto: Guliverimage

Rusija skuša z uporabo dronov, ki jih pošilja v zračni prostor evropskih držav, uresničiti tri cilje, med katerim je glavni cilj širjenje negotovosti med evropskim prebivalstvom, je prepričan avstrijski polkovnik in vojaški strokovnjak Markus Reisner. Avstrijec tudi trdi, da je Rusija v zadnjih tednih okrepila prelete z droni, da bi prekrila neuspeh zadnje ruske ofenzive v Ukrajini.

V zadnjih tednih preleti domnevno ruskih brezpilotnih letalnikov v Evropi širijo strah med prebivalstvom. Markus Reisner, ki je polkovnik v generalštabu avstrijskih oboroženih sil in vodja Inštituta za usposabljanje častnikov na Terezijanski vojaški akademiji, je za nemški medij Business Punk dejal, da takšni manevri motenja niso nič novega. V preteklosti smo jih že večkrat doživeli, celo med hladno vojno.

Znani primer sestrelitve ameriškega vohunskega letala

Med vojno v Ukrajini, zlasti v zadnjih tednih, se je njihovo število močno povečalo, vendar so vedno obstajali in v sovjetskem obdobju so se pogosto končali s sestrelitvijo sovražnega letala, ki je vstopilo v njihov zračni prostor, pojasnjuje Reisner.

Ruski vojaki
Novice Ruski polk skrivnostno izginil. Svojci se sprašujejo, kje so možje.

Najbolj znan je primer ameriškega pilota in agenta CIE Francisa Powersa, ki so ga leta 1960 sestrelili nad Sovjetsko zvezo, potem ko je njegovo vohunsko letalo zadela sovjetska zračna obramba. Powersa so po sestrelitvi letala Sovjeti ujeli. Ta primer velja za enega od sprožilcev za razvoj dronov, saj so želeli preprečiti, da bi njihovi vojaki padli v sovražnikove roke.

"Pozitivno, kar vidim iz teh in drugih primerov, je, da niti en od teh primerov ni sprožil tretje svetovne vojne," je poudaril avstrijski polkovnik.

Trije ruski cilji

Na vprašanje, zakaj se ti časovno zgoščeni nadlegovalni ruski manevri z droni izvajajo ravno zdaj, je Reisner odgovoril, da imajo Rusi tri cilje:

  • namerno širijo negotovost med evropskim prebivalstvom,
  • preizkušajo sposobnost Nata za odzivanje,
  • poskušajo čim bolj obremenjevati zahodno zračno obrambo v Evropi.

"Predvsem pa Rusi ustvarjajo negotovost z vplivanjem na javno razpravo v evropskih državah. Zdaj se skoraj izključno osredotočajo na to vprašanje, in sicer zato, kar odvrača pozornost od dejstva, da Rusiji na ukrajinski fronti vse manj uspeva doseči svoje cilje," trdi Reisner.

Neuspeh poletne ruske ofenzive v Ukrajini

Kot pravi avstrijski polkovnik, se je ruska ofenziva v Ukrajini skoraj ustavila. Ukrajinskih oboroženih sil ni bilo mogoče premagati ali celo prebiti. Ravno nasprotno: Ukrajina izvaja vse bolj posledične protinapade, tudi s pomočjo brezpilotnih letal. Z nastopom zime bo ruska poletna ofenziva zaenkrat popolnoma končana.

Vojaške analize Markusa Reisnerja:

Reisner opozarja tudi, da diplomatski pritisk na Putina ni dosegel ničesar. Tudi po vrhu z Donaldom Trumpom na Aljaski ni spremenil svoje strategije. Ravno nasprotno.

Kaj naj stori Evropa?

"Vidimo tudi, da imajo sankcije le zelo počasen in nezadosten učinek. Rusiji gospodarsko morda ne gre dobro, vendar je njen vojni stroj še vedno nedotaknjen. Glede na to je situacija jasna: deloval bo le vojaški pritisk. Pomembno je, da ostanemo trezni in ne zapademo v paniko. Točno to si želi sovražnik. Evropa in NATO morata zdaj pokazati enotnost in jasno povedati, da ne bomo dovolili (Rusom, op. p.), da bi z nami počeli, kar hočejo," je še dejal Reisner za Business Punk.

Vladimir Putin
Novice "Putin globoko v svojem srcu ve: Konec je"
Donald Trump
Novice Trump ima neprijetno sporočilo za Orbana: Konec je
Vladimir Putin
Novice Putin sporoča Zahodu: Konec je
Ukrajina
Novice Črna napoved za ukrajinsko obrambo: To je kot cunami
Christian Freuding
Novice Nemški general ima sporočilo za Putina: Konec je
Ukrajinski vojak
Novice Vojaški analitik, ki se do zdaj ni zmotil: Rusi se poigravajo z Ukrajinci
Ukrajinski dron
Novice Bo vojno v Ukrajini odločila umetna inteligenca?
Ukrajinski vojaki na minskem polju
Novice Se lahko vojna še vedno prevesi na rusko stran ali je Rusija tik pred zlomom?
Vladimir Putin
Novice Putinovo presenečenje: "Evropejci, ste pripravljeni umreti za to mesto?"
Ruski vojaki
Novice Zadnje ure miru v Evropi? To je znano.
Nemške podmornice in nemška bojna ladja
Novice Zadnje poletje miru: je to nemško vojaško opozorilo Rusiji?
Obiskovalka Thompsonovega koncerta
Novice Je to zadnje poletje miru na Balkanu?
Nico Lange
Novice Svarilo iz Nemčije: Pozabite na zadnje poletje miru. Putinova velika ofenziva se že začenja.
droni Markus Reisner Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.