Razkrita velika Putinova zvijača z droni. To je znano.

Rusija skuša z uporabo dronov, ki jih pošilja v zračni prostor evropskih držav, uresničiti tri cilje, med katerim je glavni cilj širjenje negotovosti med evropskim prebivalstvom, je prepričan avstrijski polkovnik in vojaški strokovnjak Markus Reisner. Avstrijec tudi trdi, da je Rusija v zadnjih tednih okrepila prelete z droni, da bi prekrila neuspeh zadnje ruske ofenzive v Ukrajini.

V zadnjih tednih preleti domnevno ruskih brezpilotnih letalnikov v Evropi širijo strah med prebivalstvom. Markus Reisner, ki je polkovnik v generalštabu avstrijskih oboroženih sil in vodja Inštituta za usposabljanje častnikov na Terezijanski vojaški akademiji, je za nemški medij Business Punk dejal, da takšni manevri motenja niso nič novega. V preteklosti smo jih že večkrat doživeli, celo med hladno vojno.

Znani primer sestrelitve ameriškega vohunskega letala

Med vojno v Ukrajini, zlasti v zadnjih tednih, se je njihovo število močno povečalo, vendar so vedno obstajali in v sovjetskem obdobju so se pogosto končali s sestrelitvijo sovražnega letala, ki je vstopilo v njihov zračni prostor, pojasnjuje Reisner.

Najbolj znan je primer ameriškega pilota in agenta CIE Francisa Powersa, ki so ga leta 1960 sestrelili nad Sovjetsko zvezo, potem ko je njegovo vohunsko letalo zadela sovjetska zračna obramba. Powersa so po sestrelitvi letala Sovjeti ujeli. Ta primer velja za enega od sprožilcev za razvoj dronov, saj so želeli preprečiti, da bi njihovi vojaki padli v sovražnikove roke.

"Pozitivno, kar vidim iz teh in drugih primerov, je, da niti en od teh primerov ni sprožil tretje svetovne vojne," je poudaril avstrijski polkovnik.

Trije ruski cilji

Na vprašanje, zakaj se ti časovno zgoščeni nadlegovalni ruski manevri z droni izvajajo ravno zdaj, je Reisner odgovoril, da imajo Rusi tri cilje:

namerno širijo negotovost med evropskim prebivalstvom,

preizkušajo sposobnost Nata za odzivanje,

poskušajo čim bolj obremenjevati zahodno zračno obrambo v Evropi.

"Predvsem pa Rusi ustvarjajo negotovost z vplivanjem na javno razpravo v evropskih državah. Zdaj se skoraj izključno osredotočajo na to vprašanje, in sicer zato, kar odvrača pozornost od dejstva, da Rusiji na ukrajinski fronti vse manj uspeva doseči svoje cilje," trdi Reisner.

Neuspeh poletne ruske ofenzive v Ukrajini

Kot pravi avstrijski polkovnik, se je ruska ofenziva v Ukrajini skoraj ustavila. Ukrajinskih oboroženih sil ni bilo mogoče premagati ali celo prebiti. Ravno nasprotno: Ukrajina izvaja vse bolj posledične protinapade, tudi s pomočjo brezpilotnih letal. Z nastopom zime bo ruska poletna ofenziva zaenkrat popolnoma končana.

Vojaške analize Markusa Reisnerja:

Reisner opozarja tudi, da diplomatski pritisk na Putina ni dosegel ničesar. Tudi po vrhu z Donaldom Trumpom na Aljaski ni spremenil svoje strategije. Ravno nasprotno.

Kaj naj stori Evropa?

"Vidimo tudi, da imajo sankcije le zelo počasen in nezadosten učinek. Rusiji gospodarsko morda ne gre dobro, vendar je njen vojni stroj še vedno nedotaknjen. Glede na to je situacija jasna: deloval bo le vojaški pritisk. Pomembno je, da ostanemo trezni in ne zapademo v paniko. Točno to si želi sovražnik. Evropa in NATO morata zdaj pokazati enotnost in jasno povedati, da ne bomo dovolili (Rusom, op. p.), da bi z nami počeli, kar hočejo," je še dejal Reisner za Business Punk.