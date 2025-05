Nemški general ima sporočilo za Putina: Konec je

Ali se ruski predsednik Vladimir Putin zgolj pretvarja, da ima vojaško moč, ko zavrača vse predloge za premirje in sabotira mirovna pogajanja? Takšni strokovni glasovi se slišijo vse pogosteje. Med njimi je tudi nemški generalmajor Christian Freuding, ki trdi, da Putin te vojne ne more več vojaško dobiti.

O ruski vojaški moči se mnenja razlikujejo. Avstrijski vojaški strokovnjak in častnik Markus Reisner svari, da bo Rusija zmagala, če rusko zmago, če Ukrajina ne bo prejela bistveno več zalog in nove vojaške tehnologije z Zahoda kot prej, piše švicarski medij Watson.

Reisner: Ruska vojska ima večje vire kot ukrajinska

Polkovnik Reisner, pripadnik avstrijskih oboroženih sil, to utemeljuje predvsem z večjimi ruskimi viri, ki so ključni v tej izčrpavajoči vojni. Tudi analitik Aleksander Gabujev je prepričan, da ima Rusija prednost, ker lahko namesti več vojakov, opreme in streliva in to premoč še naprej pretvarja v majhne ozemeljske pridobitve.

Po Gabujevih besedah ​​je vojaška prevlada Moskve glavni razlog, zakaj je Putin doslej storil vse, da bi preprečil 30-dnevno premirje, ki ga zahtevajo Ukrajina, ZDA in EU. Zato od pogajanj v Istanbulu ni mogoče pričakovati pomembnih korakov k koncu vojne.

Freuding opozarja na zastoj na fronti

Nasprotno je prepričan nemški generalmajor Christian Freuding. Ta je v nekem intervjuju dejal, da Putin te vojne ne more več vojaško dobiti. Freuding, ki je vodja posebnega štaba nemškega bundeswehra za Ukrajino, to utemeljuje z zastojem, ki že mesece vlada na frontah. Po drugi strani pa s prebujanjem evropske orožarske industrije, ki lahko proizvaja bolj trajnostno kot državno nadzorovano rusko vojno gospodarstvo.

Je Putinova Rusija lažni velikan? Tako je prepričan nemški vojaški analitik Marcus Keupp. Foto: Guliverimage

Marcus Keupp, predavatelj vojaške ekonomije na ETH Zürich, je še bolj odločen. Trdi, da je Rusija gospodarsko gledano lažni velikan. Zahodne sankcije in vse večje pomanjkanje usposobljenih delavcev še dodatno ovirajo Putinovo strukturno šibko vojno gospodarstvo.

Je Rusija lažni velikan?

Ruski bruto domači proizvod je nižji od italijanskega ali teksaškega. Ruska produktivnost je v veliki meri odvisna od uvoza zahodne ali kitajske tehnologije. Putinova želena nadomestitev uvoza je v veliki meri propadla, ker ruska industrija ni mogla nadomestiti izdelkov, ki so jih prej uvažali.

Z množično proizvodnjo do dva milijona poceni brezpilotnih letal letno je Ukrajina pridobila pomembno dodatno vojaško zmogljivost. Zaradi velikih izgub je rusko vodstvo zdaj vojski prepovedalo uporabo transportnih vozil brez elektronskih protiukrepov v bližini frontnih črt.

"Ruski mehanizirani napadi so postali skoraj nemogoči"

Mehanizirani napadalni premiki so zato na ključnih frontnih črtah postali skoraj nemogoči. Ponavljajoče se zapiranje ruskih civilnih letališč zaradi ukrajinskih operacij brezpilotnih letal prav tako razkriva šibkost ruske zračne obrambe, še trdi Keupp.