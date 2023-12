To so razlogi, da je Putin vse bolj prepričan v zmago nad Ukrajino

Korak za korakom postaja ruska premoč v vojni proti Ukrajini vse opaznejša in vidnejša. Ne glede na to, ali gre za osebje, material, strelivo ali moralo – izčrpavajoča vojna Vladimirja Putina ima svoj učinek, je prepričan nekdanji nemški polkovnik in vojaški analitik Ralph D. Thiele.

Ukrajini ni nikoli dobro kazalo, odkar se je 24. februarja lani začel ruski napad, piše Ralph D. Thiele v nemškem Focusu. Ukrajina se je lahko uprla ruski nevihti zahvaljujoč lastni visoki morali in prilagodljivosti, ogromni podpori Zahoda, nepričakovanim napakam ruske vojske in velikodušnemu kančku sreče – sreče pogumnih.

Rusi delajo vse manj napak

Toda ruski napad se nadaljuje in Rusi delajo vse manj napak. Na drugi strani se podpora Zahoda Ukrajini zmanjšuje, kažejo se tudi prve razpoke v morali Ukrajincev. Na ukrajinski strani je tudi manj vojaške sreče, kot je je bilo na začetku vojne.

"Postopoma je ruska premoč vse opaznejša in vidnejša. Povečanje števila ruskih brezpilotnih letal, raket in kopenskih napadov ustreza ozemeljskim pridobitvam. Na drugi strani Ukrajina na celotni fronti deluje pretežno obrambno. Ukrajinska protiofenziva je že preteklost. Moskva postaja vse samozavestnejša. Kijev in njegovi zahodni podporniki postajajo manj gotovi. Izčrpavajoča vojna Vladimirja Putina kaže svoje učinke," poudarja Thiele.

Rusija ima več ljudi in zalog orožja kot Ukrajina

Rusiji je uspelo nadomestiti izgube osebja in materiala, saj ima obojega precej več od Ukrajine. Na drugi strani sta ukrajinska predana, visoko motivirana obramba in protiofenziva terjali visoko ceno. Tudi ukrajinske izgube vojakov in orožja so velike. Zahodni oborožitveni sistemi niso čudežno orožje in se izrabljajo.

Rusija, ki ima skoraj štirikrat toliko prebivalcev kot Ukrajina, lažje nadomešča izgube vojakov kot Ukrajina. Foto: Guliverimage

V povprečju Ukrajina dnevno izgubi okoli 800 vojakov. To pomeni, da je treba vsak mesec nanovačiti več kot 20 tisoč vojakov, ki nadomestijo mrtve in ranjene. Poleg tega obstaja dodatna potreba po kadrovski rotaciji, da si lahko izčrpani vojaki opomorejo, enote in sestavo pa tudi materialno popolnijo.

Rusija ima precej več topniškega streliva kot Ukrajina

Vojna v Ukrajini je topniška vojna izčrpavanja. In Rusija ima vedno boljši dostop do topniškega streliva. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg ocenjuje, da Ukrajina vsak dan izstreli od štiri do sedem tisoč topniških granat v primerjavi z 20 tisoč granatami na ruski strani. Medtem ko ruske dobave naraščajo, dobave Ukrajini zastajajo.

ZDA so doslej Ukrajini zagotovile več kot dva milijona 155-milimetrskih topniških izstrelkov in posredovale pri dobavah iz drugih držav. Toda zahodnega orožja ni dovolj. Kljub trojnim izmenam v proizvodnji ZDA ne proizvedejo več kot 60 tisoč granat na mesec – približno tretjino mesečnega povpraševanja Ukrajine. Poleg tega morajo Američani še podpirati Izrael in se pripraviti na morebitna vojaška posredovanja v Aziji.

Evropa očitno ni izpolnila svojih obljub

Evropa očitno ni izpolnila svoje obljube glede enega milijona topniških granat v enem letu. Doslej je bilo dostavljenih 400 tisoč granat. Nemčija je šele pred dnevi končno naročila okoli sto tisoč granat. Vendar pa bodo Ukrajini verjetno te granate dobavljene šele leta 2025.

Ruska vojska ima večjo ognjeno moč kot ukrajinska, poleg tega njena vojna industrija dela s polno paro. Zahodne pomoči Ukrajini ni dovolj. Premalo je zlasti dobav topniških granat. Foto: Guliverimage

Dobave za Ukrajino zastajajo tudi pri zračni obrambi. Glede na ruske napade na ukrajinske oborožene sile in pomembno rusko infrastrukturo z manevrirnimi izstrelki, balističnimi raketami in brezpilotnimi letali se že tako redko strelivo za ukrajinsko zračno obrambo zmanjšuje.

Ukrajinske težave pri zračni obrambi

ZDA in njeni zavezniki so dali Ukrajini na voljo vrsto različnih sistemov zračne obrambe. Ti so združeni z ukrajinskimi zalogami ruskih sistemov, da tvorijo tako imenovani Franken-SAM. Ti združeni sistemi so presenetljivo zelo učinkoviti in ščitijo dele ukrajinskih oboroženih sil, gospodarstva, industrije in družbe. In vendar je v nenehnem ognju ruskih valov napadov streliva za ukrajinsko zračno obrambo vse manj. Ruske rakete in brezpilotna letala bi lahko kmalu neovirano prodirala skozi predvidljive vrzeli, opozarja Thiele.

Medtem motor ruske vojne ekonomije brni. S tekočih trakov prihajajo tanki, brezpilotna letala in strelivo. Česar Rusi ne morejo proizvesti sami, prihaja od partnerjev, kot sta Iran ali Severna Koreja. Sodobne komponente prihajajo iz visokotehnološke proizvodnje na svetovnem jugu, ki je hvaležen za stalen dotok poceni ruskih surovin.

Rusko elektronsko bojevanje

Izkušnje s fronte, tudi iz kibernetskega prostora, vesolja ali elektronskega bojevanja (EloKa), se inovativno in hitro udejanjajo ter takoj začnejo uporabljati. Zlasti rusko elektronsko bojevanje zelo izstopa. Rusi z elektronskim bojevanjem ovirajo točnost sodobnih zahodnih natančnih sistemov, ki jih uporablja Ukrajina. Z elektronskim bojevanjem Rusi strmoglavljajo ukrajinske drone. Elektronsko bojevanje Rusom omogoča tudi pripravo za napade na Ukrajince.

Rusija naj bi bila vse uspešnejša na področju elektronskega bojevanja, s katerim naj bi med drugim zmanjšala učinkovitost ukrajinskih dronov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Rusi se učijo zelo hitro, zlasti v kontekstu novih tehnologij, kot so brezpilotna letala, umetna inteligenca, kibernetika, elektronika in vesolje. In zdaj je tudi zahodna podpora majava. Na nedavnem evropskem vrhu ni bilo mogoče odločiti o naslednjem večjem paketu pomoči Ukrajini. Poleg tega ameriški kongres zadržuje nujno potrebno pomoč. ZDA so daleč najpomembnejša podpornica Ukrajine. Zagotovijo približno polovico podarjenega orožja in četrtino tuje pomoči.

Usihajoča ameriška pomoč

Ob koncu leta ima predsednik Joe Biden na voljo še približno milijardo dolarjev. Ta bo uporabljena za dobavo protitankovskih raket Javelin, topniških granat kalibra 155 mm, nadomestnih delov za vojaška vozila, za maskirne obleke in za ureditev nabav raketnih sistemov. Medtem republikanci v senatu blokirajo razprave o obsežnem paketu podpore v vrednosti 61 milijard dolarjev. Opozorilo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ob njegovem nedavnem obisku v ZDA, da bo Ukrajina brez dodatne pomoči izgubila vojno, za zdaj ni imelo vidnega učinka pri ameriških kongresnikih, ki zavirajo nove dobave Ukrajini.

Ta razvoj ruši moralo vsem v Ukrajini. Ukrajinski vojaki morajo varčevati s strelivom v vojni izčrpavanja in prenašati boj na fronti brez počitka ter brez občutka velikega dosežka. Prebivalstvo vstopa v drugo vojno zimo s slabimi obeti. Ne grozita le mraz in pomanjkanje. Številni Ukrajinci, ki jim je bilo do zdaj prizaneseno, bodo morali na fronto. Tudi solidarnost ukrajinskih političnih in vojaških elit s predsednikom Zelenskim začenja kazati razpoke.

Kako učinkovita je zahodna strategija?

Glede na ta razvoj dogodkov se zdi, da je Putin okrepil svojo vojno izčrpavanja. Zahodu bi bilo dobro svetovati, da kritično preuči lastno strategijo – krepitev Ukrajine in slabitev Rusije – v smislu njene učinkovitosti, na koncu še svetuje Thiele.