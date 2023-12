Je Ukrajina pred porazom?

Ukrajincem je letošnja protiofenziva spodletela, saj jim ni uspelo prebiti ruske obrambne črte na jugu in vzhodu Ukrajine. Nekatera poročila o ukrajinskih vojaških izgubah in naraščajoči vojni utrujenosti med Ukrajinci so črnogleda. Nemški vojaški strokovnjak Joachim Krause zato poziva Zahod, naj Ukrajini končno začne dostavljati težko napadalno orožje.

Ukrajinska protiofenziva, ki se je začela junija letos, je očitno propadla, ker ni bil dosežen pričakovani cilj preboja zgoščene in strnjene ruske obrambne črte, v nemškem mediju Focus piše nemški strokovnjak za varnostna vprašanja Joachim Krause.

Težave ukrajinske in ruske vojske

Ob tem pa poudarja, da je Ukrajina po začetnih hudih izgubah hitro spremenila taktiko in se lotila manj ambicioznih operacij, da bi zmanjšala izgube med svojimi vojaki. Zaradi tega letošnja ukrajinska protiofenziva ni izgubljena bitka z velikimi izgubami.

Tako ukrajinska kot ruska stran imata težave pri odločilnih prebojih ali pridobivanju prevlade ob močno zamaknjenih obrambnih linijah. Obe strani tudi poskušata izkoristiti šibke točke nasprotnika. Rusi tako poskušajo izkoristiti izpostavljeno lego mesta Avdijivka, da bi tam z velikimi izgubami dosegli simbolično pomembno zmago.

Ukrajinsko mostišče na levem bregu Dnepra

Na drugi strani Ukrajinci širijo svoje položaje na levem bregu Dnepra na jugu Ukrajine, ker upajo, da bo to lahko izhodišče za morebitne poznejše operacije, ki bodo segale globlje v ruske položaje. S poskusi množične oslabitve ruske logistike s topniškimi napadi v globino so na tem delu zasedenih ozemelj Ukrajinci bistveno uspešnejši kot na vzhodu države.

Pričakovati je, da bo Rusija nadaljevala napade na ukrajinske energetske objekte in civilne cilje v mestih, da bi Ukrajino izčrpala, Ukrajincem pa vzela voljo do nadaljevanja obrambne vojne. Foto: Ana Kovač

Pričakovati je, da bo Rusija pred bližajočo se zimo poskušala še naprej uničevati ukrajinsko energetsko infrastrukturo in izčrpati ukrajinsko prebivalstvo z neselektivnimi napadi. Ukrajina pa bo poskušala preprečiti te napade s pomočjo zahodnih sistemov zračne obrambe.

So Ukrajinci utrujeni od vojne?

Kot meni Krause, je ruski predsednik Vladimir Putin prepričan, da lahko v vojni izčrpavanja Rusija zdrži dlje kot Ukrajina ter da se bo pomoč zahodnih držav Ukrajini kmalu zmanjšala in morda popolnoma usahnila.

Veliko Ukrajincev, še zlasti tistih, ki so na fronti oziroma živijo v bližini fronte, je utrujenih od vojne, a po drugi strani se zdi, da je večina Ukrajincev odločena, da se ne podredijo Putinovi Rusiji in njenemu avtoritarnemu režimu. Mnogi Ukrajinci so za nadaljevanje boja proti Rusiji tudi zato, ker se bojijo, da bodo ukrajinski moški po morebitni ruski zmagi morali služiti v ruski vojski in tako postali topovska hrana v naslednji ruski ofenzivni vojni, pojasnjuje Krause.

Kaj mora storiti Zahod

Toda po drugi strani človeški viri ukrajinske države niso neizčrpni in škoda v infrastrukturi in gospodarstvu je ogromna, zato se mora Zahod začeti spraševati, kaj naj naredi, da bodo Ukrajinci prihodnje leto rusko vojsko pregnali s svojega ozemlja.

Krause je prepričan, da bi morala Nemčija Ukrajini začeti dobavljati manevrirne izstrelke taurus. Za zdaj je Berlin zadržan do dobave tega orožja, s katerim bi lahko Ukrajinci uničevali utrjene ruske položaje globoko v zaledju. Foto: Guliverimage

Kot meni Krause, mora Zahod najprej zagotoviti, da bo Ukrajina preskrbljena z orožjem in strelivom, zlasti s topniškim strelivom. Prav tako mora Zahod izboljšati zmožnosti Ukrajincev za vedno globlji boj proti logistiki ruskih okupacijskih sil z natančnim orožjem dolgega dosega. Sem spada tudi dobava nemških manevrirnih izstrelkov taurus, saj le ti lahko uničijo most čez Kerško ožino, ki je ključnega pomena za oskrbo ruskih čet na Krimu.

Elektronsko vojskovanje, letala in droni

Ukrajina potrebuje tudi več podpore proti ruskemu elektronskemu vojskovanju, saj je Rusija razvila sredstva, ki znatno zmanjšujejo učinkovitost streliva, vodenega s satelitsko navigacijo. Ukrajina potrebuje tudi strelivo za uničevanje radarjev, natančno orožje z inercialno navigacijo in večjo podporo pri elektronskem bojevanju.

Pomembno je tudi, da lahko Ukrajina uporablja bojna letala F-16 za učinkovitejšo podporo kopenskim silam in zadrževanje ruskih zračnih sil. Ukrajina prav tako potrebuje pomoč pri razvoju lastne proizvodnje brezpilotnih letal in več obrambnih sistemov za brezpilotna letala.

Os oklevanja Washington-Berlin?

Kot piše Krause, je tako v Washingtonu kot Berlinu čutiti določeno zadržanost do večje pomoči Ukrajini, zato nekateri že govorijo o "osi oklevanja". Ta graja je povsem upravičena, ker so do zdaj ZDA in zahodne zaveznice Ukrajini dobavljale predvsem obrambne oborožitvene sisteme.

Joachim Krause je zaslužni direktor Inštituta za varnostno politiko na Univerzi v Kielu in glavni urednik časopisa za strateške analize Sirius. Foto: Guliverimage

Zahod je namreč pričakoval, da bo Putin na določeni točki priseljen opustiti vojno proti Ukrajini. Poleg tega Zahod ni želel preveč dražiti Putina, da bi se izognil vojni med Rusijo in Natom.

Zahodni ultimat Putinu?

Toda Putin je jasno povedal, da želi v tej vojni zmagati ne glede na vse. In če bosta Washington in Berlin ostajala pri dozdajšnji politiki do vojne, potem lahko Putin celo pričakuje uspeh. Zato se zahodna skupnost držav ne bo mogla izogniti previdnemu, a odločnemu povečanju stopnje podpore Ukrajini v tej vojni, meni Krause.

Nemški strokovnjak se tudi sprašuje, zakaj Zahod Putinu še ni postavil ultimata: če bo še naprej bombardiral ukrajinsko infrastrukturo in naseljena središča, bodo zahodne države začele Ukrajino oskrbovati z orožjem dolgega dosega, ki lahko zadenejo cilje globoko v Rusiji. Krause kot možnost omenja tudi vstop zahodnih enot v zahodno Ukrajino, kjer bi nato prevzele naloge zračne obrambe v velikih mestih.