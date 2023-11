Novi zagrizeni sovražniki, ki poleg Rusov napadajo ukrajinske vojake

Vojna v Ukrajini je že nekaj mesecev frontno vojskovanje v slogu prve svetovne vojne. Vojaki se večino časa zadržujejo v rovih, kjer pa pogosto naletijo na živali, kot so miši, podgane in celo kače.

Živali privlači toplota v rovih

Na družbenih omrežjih se pojavljajo posnetki, ki prikazujejo, kako živali lezejo iz spalnih vreč ali grizljajo kable, piše nemški medij Tagesspiegel. Z mišmi so se ukrajinski vojaki srečavali že lani, zdaj pa je ta težava še toliko večja.

Miši in druge živali naj bi privlačile majhne peči, ki so v rovih. "Ko se zbudiš, vedno ujameš dve ali tri miši, ki so se splazile v tvojo spalno vrečo. Ni posebej prijetno, ko ti žvečijo prst," je povedal neki ukrajinski vojak.

Miši zgrizle kable terminalov Starlink

Miši poleg tega uničujejo tudi zaloge hrane, oblačila in druge predmete. Poškodovale so tudi drage komunikacijske sisteme in topniški smodnik. Ogrožajo tudi helikopterje.

Glede na določena poročila s fronte so miši poškodovale tudi kable terminalov Starlink. V najslabšem primeru bi to lahko povzročilo izgubo vse komunikacije ukrajinskih vojakov z zunanjim svetom. Zdaj se pojavljajo celo pozivi k donacijam v podporo boju proti tej nadlogi.

Ukrajinci še brez učinkovite obrambe proti mišim

S to nadlogo se je težko spopasti: eterično olje poprove mete, ki naj bi delovalo odvračalno, in ultrazvočne naprave so se že izkazali za neučinkovite. Tudi žive pasti so le začasna rešitev. S podobnimi težavi se v rovih srečuje tudi ruska vojska, še piše Tagesspiegel.