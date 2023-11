To ukrajinsko orožje je največji strah in trepet Rusov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kasetno strelivo ruska vojska uporablja že od samega začetka (na fotografiji so ostanki ruskih raket, tudi tistih s kasetnim strelivom, ki so jih Rusi izstrelili na ukrajinsko mesto Harkov). Od letos kasetno strelivo uporabljajo tudi Ukrajinci. Foto: Guliverimage

Ukrajinci proti ruskim silam uporabljajo tudi kasetno strelivo, ki so jim ga poslale ZDA. Prav to orožje je po poročanju enega od ruskih vojaških inštruktorjev največji strah in trepet za ruske vojake.

Vojaški blog Wartranslated poroča, da Ukrajinci kasetno strelivo zelo učinkovito uporabljajo proti ruski vojski, piše nemški medij Focus. Ruski inštruktor iz ruske vojaške enote Storm-Z poroča, da je to strelivo ranilo in ubilo veliko Rusov. Bolnišnice so prenatrpane z žrtvami napadov, je dejal inštruktor.

Kot trdi, ruske vojake pošljejo nazaj v boj, čeprav so v njihovih telesih še vedno drobci kasetnih bomb. Vplivi kasetnega streliva prav tako otežujejo evakuacijo ruskih vojakov in resno vplivajo na ruske oskrbovalne linije.

Videoposnetek ukrajinskega napada s kasetnim strelivom na ruski konvoj:

"Splošno stanje na fronti je seveda sestavljeno iz številnih različnih dejavnikov," je dejal inštruktor in dodal: "Toda takšno orožje ima določene učinke na bitke." Inštruktor tudi graja ruske voditelje in poziva k spremembi strategije, s katero bi porazili Ukrajino. "Izčrpavanje in izkrvavitev sovražnika ter nato frontalni napad s polno močjo bi bila dobra strategija," je prepričan.