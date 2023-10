Je to čudežno izraelsko orožje, ki bo odločilno v vojni s Hamasom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oklepnik namer upravlja tričlanska posadka. Poleg tega lahko oklepnik prevaža še do devet vojakov. Izraelci bodo verjetno v Gazi te oklepnike uporabljali za prevoz posebnih inženirskih enot za uničevanje Hamasovih predorov. Foto: Guliverimage

Izrael za zdaj tarče v Gazi napada z letali in se obenem pripravlja na kopenski napad. Če se bodo Izraelci odločili za kopenski napad, bodo najverjetneje eno najpomembnejših nalog imeli izraelski oklepniki namer, ki veljajo za najsodobnejše in najboljše oklepnike.

Glavna tarča izraelskih letalskih napadov na Gazo je omrežje predorov, ki jih je zgradil Hamas globoko pod zemlje. V njih ima Hamas delavnice in skladišča raket, orožarne, poveljniške prostore ter bivališča vodilnih pripadnikov omenjene organizacije.

Vdor oklepnikov z inženirskimi enotami

Kot v britanskem mediju Unherd piše ameriški vojaški strateg Edward Luttwak, bo izraelska odločitev, ali naj sploh vstopijo v Gazo, odvisna od tega, koliko takšnih tarč je bilo odkritih in še niso bile učinkovito bombardirane.

V primeru kopenskega napada bodo izraelske sile v oklepnikih pripeljale posebne inženirske enote na točke, kjer so najverjetneje vhodi v predore. Te enote bodo potem poskušale uničite te predore. Okoli inženirskih enot bodo oklepniki naredili krog, da jih bodo obvarovali pred napadi minometov, protioklepnih raketometov in streli ostrostrelcev.

Kako se Izraelci učijo iz napak iz leta 2014

Ko so leta 2014 izraelske enote zadnjič vstopile v Gazo, se je večina izraelskih vojakov v enklavo pripeljala v bojnih oklepnih vozilih M113. Palestinci so vozila napadli s protitankovskimi raketometi, ki so zlahka prebili oklep. Pri tem je bilo ubitih 60 izraelskih vojakov, na stotine pa je bilo ranjenih, piše Luttwak.

Videoposnetek o oklepniku namer:

Tokrat se to po napovedih ameriškega vojaškega stratega ne bo zgodilo. Izraelci naj bi namreč v ogenj poslali menda najsodobnejše in najboljše oklepnike na svetu namer.

Oklepnik s protiraketnim orožjem

Okoli 65 ton težki oklepnik, ki ga upravlja tričlanska posadka, so razvili Izraelci. Bilo naj bi najbolj zaščiteno oklepno vozilo na svetu, ki je opremljeno z običajnim in reaktivnim oklepom.

Poleg tega ima tudi sistem za aktivno obrambo za prestrezanje protioklepnih izstrelkov in raket. Posadka okolico oklepnika opazuje s pomočjo kamer in televizijskih zaslonov, vse obrambne sisteme, ki jih ima oklepnik, pa lahko uporabljajo na daljavo iz notranjosti vozila.

V oklepniku je poleg posadke, ki upravlja vozilo, prostora še za devet vojakov.