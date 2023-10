Nekdanja izraelska agentka povedala, zakaj je Hamas presenetil Izraelce

Šira Kaplan je 40 let stara Izraelka, ki že 13 let živi v Švici. V tej državi ima podjetje, ki se ukvarja s kibernetsko varnostjo in prodajo izraelske tehnologije. Je tudi vlagateljica v zagonska podjetja.

Nekdanja vojaška obveščevalka

Med opravljanjem vojaške obveznosti je začela delati za izraelsko vojaško obveščevalno službo z imenom Enota 8200 (hebrejsko Jehida šmone matajim). Kot piše švicarski medij Watson, je ta enota odgovorna za nadzor komunikacijskih kanalov in opravlja podobne naloge kot ameriška NSA.

V pogovoru za omenjeni švicarski medij je Kaplanova povedala, da se tako kot drugi Izraelci po Hamasovem napadu počuti kot v nočni mori. "Ne razumemo, kako je bil ta napad mogoč. Popolnoma nas je presenetil. V zgodovini izraelske države še nismo imeli dneva s toliko smrtnimi žrtvami. To je bil pokol. Ljudje so jezni, ker je vojska potrebovala šest ur za mobilizacijo. Imajo občutek, da so jih pustili na cedilu in izdali. Vsi se sprašujejo, kako se je to lahko zgodilo."

So bile notranje razprtije usodne za Izrael?

Na novinarsko vprašanje, zakaj Izrael, čeprav ima eno najboljših obveščevalnih služb na svetu, ni opazil bližajočega se napada Hamasa, je Kaplanova odgovorila, da je bil Izrael zaposlen z notranjimi razprtijami.

Kaplanova je prepričana, da je Hamas izkoristil razkol med Izraelci zaradi Netanjahujeve sporne pravosodne reforme. Na fotografiji: protesti proti pravosodni reformi. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Sovražnik je to videl in izkoristil. Člani Hamasa so sami dejali, da se počutijo opogumljene, ker so Izraelci demonstrirali na ulicah več kot 40 tednov (gre za proteste privržencev izraelske opozicije proti sporni pravosodni reformi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, op. p.)."

So Palestinci razvili šifriran komunikacijski sistem, ki ga Izraelci niso mogli odkriti?

"V tem položaju se veliko izraelskih rezervistov preprosto ni več odzvalo na vpoklice v vojsko, ker so želeli izvajati pritisk na vlado. Naša država je bila razdeljena. Tako smo postali šibki ..."

Izraelu pa ni spodletelo le na strateški ravni, ampak tudi na taktični (obveščevalni) ravni. Kot pravi Kaplanova, za odpoved izraelskih obveščevalnih služb obstaja samo ena razlaga, in sicer da so Palestinci sprogramirati šifriran komunikacijski sistem, ki so ga izraelski obveščevalci med nadzorom popolnoma zgrešili.

Kakšna je bila vloga Rusije, Irana in Savdske Arabije pri napadu?

"Obstajajo namigi, da je Rusija podpirala Palestince. K temu tehnološkemu razvoju sta verjetno pripomogla tudi Iran in Savdska Arabija. Napad so načrtovali mesece, verjetno več kot eno leto.​"

Videoposnetek o Enoti 8200:

Na vprašanje, ali so se izraelske tajne službe morda preveč posvetile tehnološkemu nadzoru in zanemarile delo s človeškimi viri, je Kaplanova odgovorila, da to ni razlog.

Vprašanje za milijardo dolarjev

"Tajne službe pridobivajo podatke na različne načine. Najpomembnejši trije so naslednji. Prvi je spremljanje komunikacijskih kanalov. Drugi je delo s človeškimi viri. Tretji je vrednotenje javno dostopnih informacij. Izraelske tajne službe vlagajo v vsa področja. Imamo na stotine agentov na terenu, tudi v Palestini.​"

Kako se je lahko zgodilo, da vsi ti obveščevalci in agenti na terenu niso ničesar videli ali slišali, je po besedah Kaplanove vprašanje za milijardo dolarjev. "O tem se bodo pisale knjige in snemali filmi. Trenutno je prezgodaj za odgovor. Trenutno ležijo ranjeni ljudje po bolnišnicah ali pa so talci v Gazi."

Jomkipurska vojna in 11. september obenem

Nekdanja izraelska agentka je Hamasov napad primerjala z jomkipursko vojno leta 1973 in napadom islamistične teroristične mreže Al Kaide na dvojčka Svetovne trgovinske organizacije v New Yorku 11. septembra 2001.

Izrael ima obveščevalne službe, ki imajo sloves najboljših na svetu. Mosad (na fotografiji je njegov znak) se večinoma ukvarja s protiobveščevalno dejavnostjo in zbiranjem informacij v tujini, Šin Bet pa skrbi za notranjo varnost. Prav Šin Bet je odgovoren za protiobveščevalno dejavnost na območju Zahodnega brega in v Gazi. Izrael ima tudi vojaško obveščevalno službo Aman, katere del je tudi Enota 8200, ki ji je pripadala Kaplanova. Foto: Guliverimage

Kot pravi, je bilo presenečenje Izraelcev podobno presenečenju zaradi izbruha jomkipurske vojne (to je bil nenadni napad Egipta in Sirije na Izrael na judovski praznik jom kipur, 6. oktobra 1973), ponižanje pa podobno napadu na dvojčka v New Yorku. "Česa takega izraelska država od svoje ustanovitve pred 75 leti še ni doživela," je prepričana Kaplanova.

Kaplanova napoveduje brutalen izraelski odziv

Kaj se bo zgodilo po napadih Hamasa? "Izraelci smo se v zadnjih desetletjih naučili, da nismo sami na svetu in da se moramo prilagajati. Postali smo malo podobni Evropejcem, postali smo vljudni in kompromisni. Toda zdaj spet veljajo zakoni Bližnjega vzhoda: pravica močnejšega. Ne moremo več sprejemati tega, da lahko naša obmejna območja nenehno pričakujejo napade. Tri tisoč raketnih napadov na dan je nekaj nedopustnega.​"

"Odziv Izraela bo brutalen. Otroci in civilisti bodo umrli. To je težava na območju Gaze: teroristi se skrivajo v šolah in domovih civilistov. Boleče bo gledati, kako nanje pada na tisoče ton eksploziva," je še dejala Kaplanova v pogovoru za Watson.​