Izraelci iščejo krivce. Številni prst uperjajo tudi v Netanjahuja.

Veliko graj na račun dolgoletnega izraelskega premierja je tudi v uredniškem uvodniku, ki ga je v nedeljo objavil jeruzalemski medij Times of Israel.

Je Netanjahu Hamas povzdignil na račun Abasa?

"Dolga leta so različne vlade, ki jih je vodil Benjamin Netanjahu, uporabljale pristop, ki je ločeval med območjem Gaze in Zahodnim bregom – kar je predsednika palestinskih oblasti Mahmuda Abasa (ta vlada na palestinskem ozemlju na Zahodnem bregu, op. p.) spravilo na kolena, medtem ko so (izraelska vlade, op. p.) delale poteze, ki so povzdignile teroristično skupino Hamas," piše Times of Israel.

Netanjahu naj bi v želji, da bi škodoval Abasu, dajal prednost islamističnemu gibanju Hamas, ki ima v rokah oblast v Gazi. Izrael naj bi se s Hamasom posredno pogajal prek Egipta, prav tako je Hamasu dovolil, da prejema "infuzije gotovine iz tujine".

Izrael je omogočil pritok denarja v Gazo

Hamas je bil vključen tudi v razprave o povečanju števila delovnih dovoljenj, ki jih Izrael podeli delavcem v Gazi, kar je ohranilo pritok denarja v Gazo, to pa pomeni hrano za družine in možnost nakupa osnovnih izdelkov.

V Gazi, kjer živi več kot dva milijona Palestincev, ima oblast v rokah islamistično gibanje Hamas. Ta ima podporo tudi v Iranu. Foto: Guliverimage

Izraelski uradniki so dejali, da so ta dovoljenja, ki delavcem v Gazi omogočajo višje plače kot v enklavi, močno orodje za ohranjanje miru, piše izraelski medij.

Delovna dovoljenja in katarski denar

Proti koncu Netanjahujeve pete vlade leta 2021 so po navedbah Times of Israel prebivalcem Gaze izdali približno od dva tisoč do tri tisoč delovnih dovoljenj. To število se je povzpelo na pet tisoč in v času Bennett-Lapidove vlade strmo naraslo na deset tisoč. Odkar se je Netanjahu januarja 2023 vrnil na oblast, je število delovnih dovoljenj naraslo na skoraj dvajset tisoč.

"Poleg tega so vlade pod vodstvom Netanjahuja od leta 2014 praktično mižale glede zažigalnih balonov in raket iz Gaze. Medtem je Izrael od leta 2018 dovolil, da kovčki z milijoni katarske gotovine vstopajo v Gazo skozi njegove prehode, da bi ohranil svojo krhko prekinitev ognja s Hamasovimi vladarji na območju."

Je Izrael poskušal izkoristiti Hamas za oslabitev Abasa?

Večino časa je izraelska politika palestinske oblasti obravnavala kot breme, Hamas pa kot koristno sredstvo. To je leta 2015 izjavil skrajno desni poslanec Bezalel Smotrič, zdaj finančni minister v izraelski vladi in vodja ene od judovskih verskih strank, piše Times of Israel.

Palestinski predsednik Mahmud Abas, ki prihaja iz vrst Palestinske osvobodilne organizacije (PLO), ima oblast na palestinskih območjih, ki so na Zahodnem bregu. Hamas in PLO oziroma Fatah (ta je del PLO) sta politična nasprotnika. Na to karto je igral tudi Netanjahu. Foto: Guliverimage

Po različnih poročilih je Netanjahu podobno poudaril na sestanku frakcije Likud v začetku leta 2018, ko naj bi dejal, da bi morali tisti, ki nasprotujejo palestinski državi, podpreti prenos sredstev v Gazo, ker ohranjanje ločitve med palestinsko oblastjo na Zahodnem bregu in Hamasom v Gazi preprečuje ustanovitev palestinske države.

"Hamas je postajal vse močnejši"

Čeprav Netanjahu javno ali uradno ne daje tovrstnih izjav, so njegove besede v skladu s politiko, ki jo je izvajal, trdi izraelski medij. Enako sporočilo naj bi ponovili komentatorji na izraelski desnici, ki so morda prejeli informacije o zadevi ali se pogovarjali z višjimi voditelji Likuda in razumeli Netanjahujevo sporočilo.

"Podprt s to politiko je Hamas postajal vse močnejši in močnejši do sobote, izraelskega Pearl Harborja, najbolj krvavega dne v njegovi zgodovini – ko so teroristi prečkali mejo in pod zavetjem na tisoče raket, izstreljenih na mesta na jugu in v osrednjih delih države, pobili na stotine Izraelcev in jih ugrabili neznano število. Država je poznala napade in vojne, a nikoli v takšnem obsegu v enem samem jutru."

"Izraelski koncept krepitve Hamasa se je sesul v prah"

Ena stvar je jasna: koncept posredne krepitve Hamasa – ob toleriranju občasnih napadov in izvajanju manjših vojaških operacij vsakih nekaj let – se je v soboto sesul v prah, ugotavlja Times of Israel.

Times of Israel piše, da izraelska oblast pod vodstvom Netanjahuja dolga leta namenoma ni izvajala trde politike do Hamasa. Ta (premehka) politika do Hamasa se je v soboto, kot piše Times of Israel, sesula v prah. Foto: Guliverimage

Izraelski medij tudi piše, da je pred dnevi novinar izraelske državne televizije Kan 11 na družbenem omrežju X (nekdanji Twitter) zapisal: "Organizacija Islamski džihad je zelo blizu meje začela hrupno vajo, v kateri je vadila izstreljevanje raket, vdor v Izrael in ugrabitve vojakov."

"Rane Izraelcev se bodo celile leta"

"Razlika med islamskim džihadom in Hamasom v tem trenutku ni pomembna. Kar zadeva državo Izrael, je ozemlje pod nadzorom Hamasa, ki je odgovoren za vsa tamkajšnja usposabljanja in dejavnosti. Hamas je postal močnejši, okrilje miru, po katerem so Izraelci tako hrepeneli, je uporabil kot krinko za svoje usposabljanje in na stotine Izraelcev je za to ogromno opustitev dolžnih ravnanj plačalo s svojimi življenji."

"Teror, povzročen nad civilnim prebivalstvom v Izraelu, je tako ogromen, da se njegove rane ne bodo zacelile še leta, izziv pa je še večji zaradi na desetine ugrabljenih Izraelcev, ki so jih odvlekli v Gazo. Sodeč po tem, kako je Netanjahu upravljal Gazo v zadnjih 13 letih, ni gotovo, da bo obstajala jasna politika, kako naprej," še piše Times of Israel.