Črnčec: Hamas napada civiliste. Odziv Izraela bo upravičeno silovit.

Dogajanje v Izraelu, ki ga je sprožila jutranja ofenziva pripadnikov teroristične organizacije Hamas, je posledica zatajitve preventivnega delovanja izraelskega varnostno-obveščevalnega sistema, ali je to povezano z notranjepolitičnimi razmerami v Izraelu, pa bo pokazal čas, je na družbenih omrežjih zapisal Damir Črnčec.

Dodal je, da palestinska milica Hamas sistematično napada civiliste in ugrablja pripadnike vojske ter jih prevaža v Gazo. Po njegovem mnenju so današnja grozodejstva palestinskih skrajnežev in njihovo nasilje nad Izraelci del propagandne vojne.

Člani ene od brigad Hamasa med požigom izraelskega tanka. Foto: Guliverimage

Po spletu že krožijo videoposnetki, ki so domnevno nastali danes v jutranjih urah in ki med drugim prikazujejo znašanje pripadnikov Hamasa nad truplom izraelske ženske in trupli več ubitih izraelskih vojakov, brutalne umore pripadnikov Izraelskih obrambnih sil z noži in strelnim orožjem, ugrabitev starejše izraelske ženske s strani palestinskih skrajnežev, sobo, polno smrtnih žrtev današnjega napada ene od enot Hamasa na mesto v Izraelu ...

Črnčec je še dodal, da bo odziv Izraela v Gazi upravičeno silovit, celovit in tudi dolgotrajen, in izrazil zanimanje, ali se bo Izrael enako odzval tudi do podpornikov Hamasa, kot je Iran.

Sporočilo MZZ Slovencem v Izraelu

Z ministrstva za zunanje zadeve so medtem Slovencem, ki se morebiti nahajajo v Izraelu, sporočili, naj se v nujnih primerih obrnejo na veleposlaništvo v Tel Avivu.

Opozorili so tudi, da so teroristi na več mestih vstopili v državo in da nadaljnjega zaostrovanja razmer ni mogoče izključiti.