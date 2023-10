V Izraelu se je začela vojna: "Streljajo na vse, kar se premika" #video

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je razglasil, da je država trenutno v vojni. "Ne operacija, ne spopad, to je vojna," je dejal v nagovoru državljanom. Zgodaj zjutraj je iz Gaze proti Izraelu namreč poletelo precejšnje število raket, po podatkih izraelskih oblasti kar okrog sedem tisoč, nato pa so palestinski skrajneži vstopili tudi v več izraelskih mest in začeli streljati po civilistih. Šlo je za koordinirano akcijo, odgovornost zanjo pa je prevzela teroristična organizacija Hamas, katere voditelj danes tudi poziva k vstaji. Napadu se je pridružila tudi skrajna skupina Islamski džihad. Število mrtvih in ranjenih Izraelcev strmo narašča. Izrael je proti Gazi že napotil večje število vojakov, začel pa je tudi obstreljevati položaje Hamasa v Gazi.

Kot poroča britanski BBC, se je domnevno koordinirana akcija palestinskih skrajnežev začela že v zgodnjih jutranjih urah z raketnimi napadi, katerih glavna tarča naj bi bila metropola Tel Aviv. O glasnih pokih, ki so bili posledica prestrezanja palestinskih raket s sistemom tako imenovane "Železne kupole", so zjutraj poročali tudi iz izraelske prestolnice Jeruzalem.

Izraelski obrambni minister Joav Gallant je nato razglasil izredno stanje v območju do 80 kilometrov od meje med Izraelom in Gazo ter odobril mobilizacijo vojaških rezervistov. Izraelske oborožene sile so zjutraj namreč izgubile nadzor nad mejnim prehodom med Izraelom in Gazo, več deset enot pripadnikov terorističnega gibanja Hamas pa je nato vstopilo v Izrael.

Palestinski skrajneži streljajo na izraelske civiliste:

Pripadniki Hamasa naj bi več izraelskih vojakov in civilistov vzeli za talce ter jih nekaj domnevno že prepeljali nazaj v Gazo. To so kasneje potrdili tudi v gibanju Hamas, ki pa trdi, da ne gre za talce, temveč za vojne ujetnike.

Jutranje dogajanje v Izraelu v fotografijah:

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

"Streljajo na vse, kar se premika"

Palestinski skrajneži v Izraelu po poročanju izraelskih medijev streljajo na civiliste in mimovozeče avtomobile v več mestih in manjših krajih, med drugim v Sderotu, kjer naj bi bilo po prvih poročilih najhuje, napadli naj bi tudi eno od policijskih postaj v južnem Izraelu.

Napad pripadnikov Hamas na Izrael:

Več videoposnetkov, ki so jih na Twitter naložili izraelski uporabniki, medtem kaže na to, da skrajneži, ki so vdrli v Izrael, v mestih in drugih krajih streljajo "na vse, kar se premika":

BREAKING:



It's likely that dozens of Israelis have been killed in a combined massive rocket barrage against Israel by Palestinian terror groups and infiltration of Sderot city by Hamas & I. Jihad fighters



Pictures show civilian families massacred at a bus stop & in their homes pic.twitter.com/Z0DUwKcwzm — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Na nekaterih spletnih straneh so se pojavili tudi posnetki domnevnih številnih smrtnih žrtev današnjih napadov na mesta v Izraelu, pa tudi posnetki brutalnih umorov izraelskih vojakov in civilistov, ki so jih zagrešili pripadniki Hamasa. Ali gre resnično za posnetke, ki so nastali danes, sicer še ni potrjeno.



Po uradnih podatkih, ki so jih objavile izraelske oblasti, so do zdaj našteli 22 smrtnih žrtev in več kot 500 ranjencev. Po neuradnih ocenah bo število mrtvih in ranjenih najverjetneje še precej višje.

Današnji napad na Izrael so po poročanju BBC že podprli v Iranu, ki sicer velja za zaveznika organizacije Hamas. Ta naj bi bil sicer tudi že v pogovorih z libanonskim terorističnim gibanjem Hezbolah, čigar pripadniki so domnevno izrazili zanimanje za sodelovanje v napadih na Izrael.

Hamas poziva k vstaji, IDF: Ubranili se bomo, Hamas bo odgovarjal za napade

Hamas je medtem že prevzel odgovornost za današnje dogajanje. Vrhovni poveljnik Hamasa Muhammad Al-Deif je v posnetem nagovoru, ki ga je Hamas izdal danes zjutraj, medtem pozval k vstaji zoper Izrael, poroča CNN. "Če imate pištolo, jo vzemite. Zdaj je čas, da jo uporabite – pojdite v akcijo s tovornjaki, avtomobili, sekirami. Danes se bo pisala zgodovina," naj bi dejal Al-Deif.

Pri Izraelskih obrambnih silah (IDF) so se na dogajanje med drugim odzvali na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, in sporočili, da so se v državo infiltrirali teroristi, ter zapisali, da se bo Izrael branil pred napadi:

Israelis across the country—on Shabbat and the holiday of Simchat Torah—woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning.



We will defend ourselves. pic.twitter.com/S9GN8fld4Y — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

Po poročanju CNN so pri IDF državljane Izraela tudi pozvali, naj se zadržujejo v notranjosti prostorov, oziroma če je to mogoče, v bližini zaklonišč. Organizaciji Hamas so medtem sporočili, da se bo soočila s posledicami napada.

Napad palestinskih skrajnežev na Izrael je obsodilo tudi slovensko ministrstvo za zunanje zadeve:

We condemn in strongest possible terms today’s massive and indiscriminate terrorist attacks against Israel. We stand in solidarity with #Israel. Our thoughts are with the victims and their families. pic.twitter.com/V8e9wyTila — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) October 7, 2023

Izrael bo odgovoril z operacijo "Železni meči"

Izraelski policijski komisar Kobi Šabtaj je današnje dogajanje označil za "vojno stanje", izraelski obrambni minister Joav Gallant pa je zagotovil, da bo "Izrael to vojno dobil".

Izrael je medtem že zagnal vojaško operacijo, ki so jo poimenovali "Železni meči". Kot so pri IDF sporočili na družbenem omrežju X, so se že začeli napadi na tarče v Gazi, ki so povezane z dejavnostmi Hamasa v regiji.

Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu je razglasil, da je država uradno v vojni. Foto: Reuters

Evropska unija je ostro obsodila današnji napad, v katerem je palestinska oborožena skupina Hamas z raketami zjutraj napadla več izraelskih mest, neznano število njihovih borcev pa naj bi tudi vdrlo na ozemlje Izraela. Napad je najostreje obsodila tudi Slovenija, odzivi pa se vrstijo tudi iz drugih držav.



"Nedvoumno obsojam napad teroristov Hamasa na Izrael," je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poudarila je, da gre za najbolj sprevrženo obliko terorizma, in dodala, da se ima Izrael pravico braniti pred takšnimi grozljivimi napadi.



Napad sta prek omrežja X ostro obsodila tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.