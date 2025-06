Netanjahujevi odvetniki so se v četrtkovi prošnji neuspešno sklicevali na "regionalni in globalni razvoj dogodkov", saj da se mora Netanjahu v luči izraelskih operacij v Gazi in drugod v regiji "popolnoma posvetiti upravljanju najpomembnejših nacionalnih, diplomatskih in varnostnih vprašanj".

Sodni proces proti Netanjahuju zaradi korupcije sicer traja že od leta 2020, sooča se z obtožbami podkupovanja, goljufije in zlorabe zaupanja.

Lov na čarovnice?

Netanjahuju očitajo, da naj bi skupaj z ženo Saro od milijarderjev v zameno za politične usluge prejela za več kot 260 tisoč dolarjev luksuznega blaga. S sklepanjem dogovorov naj bi si Netanjahu prav tako prizadeval zagotoviti pozitivno poročanje o sebi v dveh izraelskih medijih.

Netanjahu je do zdaj vztrajno zavračal vse obtožbe in zatrjeval, da gre za "lov na čarovnice". Enako je v sredo v objavi na omrežju Truth Social zapisal tudi ameriški predsednik Donald Trump in ob tem pozval k ustavitvi postopka ali pomilostitvi izraelskega premierja.

Netanjahu je decembra lani prvič na sodišču odgovarjal na očitke tožilstva, ki jih je pri tem označil kot absurdne. To je bilo tudi prvič, da se je v Izraelu pred sodiščem znašel aktualni predsednik vlade.