13.41 Iranski vrhovni voditelj razglasil zmago proti Izraelu in kritiziral ZDA

"Čestitam mogočnemu iranskemu narodu za zmago nad lažnim sionističnim režimom," je Hamenej dejal v prvi javni izjavi po koncu 12-dnevne vojne z Izraelom, ki jo je danes predvajala iranska državna televizija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iranski vrhovni voditelj je dejal, da se je izraelski "sionistični režim skoraj zrušil pod težo iranskih napadov". Kritike je sicer namenil zlasti ZDA, ki da so se neposredno vključile v vojno zaradi prepričanja, da bi v nasprotnem primeru prišlo do popolnega uničenja Izraela.

"S pretiravanjem skušajo prikriti resnico"

ZDA so se z napadi na iranske jedrske objekte prejšnji konec tedna vključile v vojno, ki jo je Izrael 13. junija sprožil z napadom na Iran, predsednik ZDA Donald Trump pa je nato v torek naznanil prekinitev ognja, ki za zdaj drži.

Hamenej je danes ocenil, da ZDA z napadom na iranske jedrske objekte "ni uspelo doseči ničesar pomembnega" in da s pretiravanjem skušajo prikriti resnico.

Trump sicer vztraja, da so ameriški napadi privedli do popolnega uničenja iranskih jedrskih zmogljivosti in njegov jedrski program zavrli za več deset let.

Iran se ne bo nikoli predal

Podobno je v sredo menil direktor ameriške Centralne obveščevalne agencije (Cia) John Ratcliffe, čeprav so ameriški mediji dan pred tem objavili zaupno poročilo vojaških obveščevalcev, po katerem so napadi iranski jedrski program zavrli le za nekaj mesecev.

Hamenej je v izjavi pozdravil tudi enotnost iranskega naroda. Iranski jedrski program pa je po njegovi oceni zgolj izgovor za ZDA, ki v resnici želijo doseči predajo in posledičen kolaps države. Dodal je, da se Iran ne bo nikoli predal, čeprav ga Washington k temu skuša prisiliti že dlje časa.

Dodal je še, da so pripravljeni znova napasti ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu, če bi ZDA v prihodnosti izvedle še kak napad na Iran.

9.15 Številni mrtvi v izraelskih napadih v Palestini

Izraelska vojska v Gazi nadaljuje napade, v katerih je bilo danes po poročanju katarske televizije Al Jazeera ubitih najmanj 14 ljudi. Smrtonosnemu nasilju vojske in naseljencev so bili v sredo podvrženi tudi Palestinci na Zahodnem bregu.

Med ubitimi v Gazi naj bi bila tudi trojica ljudi, ki je čakala na razdeljevanje pomoči. Napadi na čakajoče na pomoč pri centrih sporne ameriške organizacije Gaza Humanitarian Foundation (GHF) se v zadnjem času dogajajo skoraj vsakodnevno.

Skupno je bilo v zadnjih 24 urah v Gazi ubitih več kot 90 ljudi, še navaja Al Jazeera.

Na zasedenem Zahodnem bregu se prav tako nadaljuje nasilje nad Palestinci. V napadu izraelskih naseljencev na prebivalce v bližini Ramale so bili v sredo ubiti trije ljudje.

Po navedbah palestinskega podpredsednika Huseina al Šejka so naseljenci, ki so požigali avtomobile in hiše, delovali pod zaščito izraelske vojske. Ta je na območju sprožila tudi več strelov, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Šejk je ob tem na omrežju X pozval mednarodno skupnost k ukrepanju proti izraelskim oblastem, ki da potiskajo regijo "proti eksploziji".

Palestinsko zdravstveno ministrstvo je v sredo poročalo še o eni smrti, in sicer najstnika, ki je bil ustreljen med vojaško racijo v bližini Dženina na severu Zahodnega brega.