Nogometaši Interja so v ZDA, kjer sodelujejo na svetovnem klubskem prvenstvu, a Nerazzurri niso v povsem popolni zasedbi, saj novi trener Christian Kivu ne more računati na Mehdija Taremija. Napadalec je namreč ostal ujet v Iranu, potem ko je v državi izbruhnila vojna z Izraelom. Po neverjetnem potovanju v domači Bushehr je poročal, da je živ in zdrav.