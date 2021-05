Nori prizori iz Izraela razkrili moč "Železne kupole" #video

Med zaostrenim oboroženim spopadom med palestinskim gibanjem Hamas in izraelsko vojsko je bil v noči na torek in danes za obrambo mesta Aškelon v Izraelu aktiviran protiraketni sistem Železna kupola, videoposnetki njegovega delovanja pa so preplavili družbena omrežja. Železna kupola je eden od največjih ponosov izraelskih oboroženih sil, aprila pa je praznoval okroglo deseto obletnico prve uspešno sklatene rakete.

Palestinsko gibanje Hamas je v zadnjih 24 urah iz Gaze na izraelska obalna mesta izstrelilo več sto raket, Izrael pa se je na raketiranje odzval z letalskimi napadi, v katerih je bilo do torkovega popoldneva po zadnjih podatkih ubitih že 28 ljudi, med njimi kar devet otrok.

Prestrezanje palestinskih raket s sistemom Železna kupola je na večini fotografij, sploh nočnih, videti kot ognjemet. Pravo sliko razkrijejo šele videoposnetki z zvokom - aktivacijo Železne kupole namreč vselej spremljajo sirene, ki opozarjajo na nevarnost raketnega napada. Foto: Reuters

Na izraelski strani sta bili do zdaj ubiti dve osebi, ranjenih pa nekaj deset. Največ zaslug za to, da skoraj 500 raket, ki jih je proti naseljenim območjem v manj kot enem dnevu izstrelil Hamas, ni povzročilo večje izgube življenj, ima najverjetneje tako imenovana Železna kupola.

Gre za vzdevek protiraketnega sistema za prestrezanje projektilov, ki je od leta 2011 glavni temelj izraelske obrambe pred raketami, izstreljenimi z območja Gaze.

Sistem Železna kupola z radarjem zazna raketo, izstreljeno proti cilju v Izraelu, in proti njej pošlje prestrezalni projektil, da jo uniči. Foto: Reuters

Muholovec za kasame in katjuše

Železna kupola je bila zasnovana za klatenje raket kratkega dometa, s kakršnimi palestinski skrajneži najpogosteje napadajo cilje v Izraelu.

Čeprav je bila na mednarodnem parketu pogosto deležna kritik, češ da gre za preveč specifično vojaško tehniko, ki ni zanimiva za kupce, se je "kupola" izkazala, saj je zelo zmanjšala število žrtev raketnih napadov v Izraelu.

Izstrelitev ene od prestrezalnih raket Železne kupole. Gre za "pametne" rakete tamir, njihove tarče pa so pravzaprav zelo lahek plen. Hamas za napade na izraelske cilje po večini namreč uporablja "domače" rakete kasam, ki jim ni mogoče določati natančnih ciljev, temveč jih preprosto usmerijo tja, kjer lahko povzročijo največ škode - v gosto naseljene dele izraelskih mest. Skrajneži so za napade na izraelske tarče v preteklosti pogosto uporabljali tudi sovjetske raketne sisteme katjuša. Foto: Reuters

Po trditvah izraelskih obrambnih sil je imela Železna kupola pri prestrezanju sovražnih raket do zdaj več kot 90-odstotno učinkovitost. Skupaj s preizkusnimi tarčami je do letos sklatila že okrog tri tisoč izstrelkov, po stopnjevanju najnovejšega oboroženega spopada med Izraelom in Hamasom pa bo ta številka še precej višja.

Železna kupola med današnjim prestrezanjem raket iz Gaze:

Povod za razvoj protiraketnega obrambnega sistema Železna kupola, ki so ga za uničenje sovražne rakete prvič uspešno uporabili 7. aprila 2011, so bili dogodki leta 2006 med tako imenovano drugo libanonsko vojno.

Takrat je približno štiri tisoč raket, ki jih je izstrelila libanonska milica Hezbolah, pristalo na ciljih v severnem Izraelu, med drugim so deževale tudi po Hajfi, tretjem največjem izraelskem mestu.

Železna kupola v akciji nad Aškelonom v noči na torek Foto: Reuters

V napadih je umrlo 44 državljanov Izraela, oblasti pa so evakuirale kar četrt milijona prebivalcev. V delih Izraela, ki so jih raketni napadi Hezbolah takrat najbolj ogrožali, je sicer živelo kar milijon ljudi oziroma več kot deset odstotkov vseh prebivalcev države.

Kako deluje Železna kupola?

Železna kupola je protiraketni sistem s tremi medsebojno povezanimi komponentami: radarjem za zaznavanje bližajočih se projektilov in njihovo sledenje, nadzornim računalnikom, ki predvidi trajektorij poleta prihajajoče rakete in odloča o morebitnem protiukrepu, torej o izstrelitvi rakete za prestrezanje, in raketno baterijo.

Protiraketni sistem Železna kupola je bil v preteklosti deležen kritik, ki so bile najpogosteje uperjene proti njegovi specifičnosti. Izrael je sistem sprva namreč razvil izključno za uporabo na domačem terenu, torej za obrambo pred raketami kratkega dosega gibanj Hamas in Hezbolah. V zadnjem obdobju je Železna kupola sicer prejela številne nadgradnje, ki omogočajo tudi določeno mero zaščite pred vodenimi izdelki, zaradi česar je vzbudila zanimanje tujih kupcev. S sistemom so svoje obrambne zmogljivosti tako že nadgradili v Azerbajdžanu, Romuniji in Indiji, dve enoti pa so pred kratkim kupili tudi v ZDA. Foto: Reuters

Sistem Železna kupola za uničevanje sovražnih izstrelkov, še preden ti dosežejo svoje cilje, uporablja trimetrske in 90 kilogramov težke prestrezalne rakete Tamir, ki lahko po potrebi tudi spremenijo smer.

Oglejte si več posnetkov sinočnje in današnje aktivacije Železne kupole, ena raketa je tudi močno zgrešila tarčo:

INTERCEPTED:

Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.



We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. pic.twitter.com/5i87BRAgDn — Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021

Big failure for the Zionists - Iron Dome missile defence system fails to bring down missiles and instead falls back on the Zionists’ heads 😂 pic.twitter.com/QzIDh4uK7v — HST 🥀 (@Twelver313) May 11, 2021

Footage taken from a train earlier today showing Israeli Iron Dome interceptors firing against rockets fired from Gaza #Israel pic.twitter.com/87Res4wbLb — CNW (@ConflictsW) May 11, 2021

The moments when the Iron Dome is breached, which occupied Israel trusts. # Black Pink

# Al-Aqsa Mosque #فلسطين_قضيتنا_الاولي#القدس_ينتفض #غزة_تنتصر_للقدس pic.twitter.com/9LqYAd6RXJ — Muslim (@Muslim98F16) May 11, 2021

Preberite tudi: