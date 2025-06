Odločba, s katero se ne strinjate? Potem se pritožite!

Foto: Sedem d.o.o.

Smernice za uspeh

Za uspešno pritožbo je bistveno, da je ustrezno in pravilno sestavljena. Ko se odločimo, da bomo pritožbo vložili pisno, je pomembno, da upoštevamo osnovno strukturo uradnega dopisa – ta vključuje uvod, jedro in zaključek. Uvodni in zaključni del običajno ne povzročata večjih težav, največ pozornosti pa zahteva osrednji del, kjer moramo natančno utemeljiti razloge za pritožbo. Prav zato je priporočljivo, da se v tem delu posvetujemo s pravnim strokovnjakom. V jedru pritožbe mora biti jasno navedeno, zakaj se pritožujemo in na katero odločbo, pogodbo ali drug pravni dokument se sklicujemo.

Pritožba mora biti brez večjih jezikovnih ali stilskih napak, saj bi lahko to dalo vtis neprofesionalnosti. Na spletu je na voljo veliko primerov pritožb, ki lahko pomagajo pri oblikovanju strukture pritožbe, vendar ne morejo pomagati pri vsebini. Vsebino zato prepustite pravniku.

Pritožba na ZZZS

Pritožba na ZZZS je primerna, kadar menite, da je bila odločitev, ki vpliva na vaše zdravstvene pravice, nepravilna. Nekaj pogostih primerov vključuje:

zavrnitev bolniškega staleža,

omejitev dostopa do zdraviliškega zdravljenja,

zavrnitev medicinskih pripomočkov, čeprav so ti ključni za vaše zdravstveno stanje,

kršenje splošne pravice do zdravstvenih storitev …

Pritožba ZPIZ

Pritožbo na odločbo ZPIZ lahko vložite, kadar imate občutek, da so vaše pravice spregledane ali napačno ocenjene. Med najpogostejše primere spadajo:

odločitev glede invalidske pokojnine,

določitev kategorije invalidnosti,

dodelitev pravic na podlagi zmanjšane delovne zmožnosti,

odločitve glede dodatkov za pomoč in postrežbo ali nadomestila za telesno okvaro,

pravica do invalidskega ali pokojninskega zavarovanja.

Če se znajdete v enem od teh položajev, nikar ne oklevajte. Pritožba na ZPIZ je lahko vaša priložnost za dosego pravične rešitve.

Pritožba delodajalcu

Če vam je delodajalec kršil pravice iz delovnega razmerja (npr. neplačilo nadur, kršitve pri delovnem času, mobing …), mu lahko v skladu z zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) podate pisno zahtevo za prenehanje kršitve. V njej opišete kršitev, priložite dokazila in navedete, kaj pričakujete. Če delodajalec v treh delovnih dneh od prejema poziva ne ukrepa, lahko poiščete pravno pomoč ali se obrnete na inšpektorat za delo oziroma vložite tožbo na delovnem sodišču.

Pozor, pozor, pozor!

Če želimo, da s pritožbo dosežemo tudi rezultat, mora biti ta pravilno, premišljeno in natančno zapisana. Pozorni pa moramo biti tudi na časovne roke. Ti se lahko hitro iztečejo, zato jih nujno preverite, saj pritožba, ki je predana po poteku določenega roka, ne bo veljavna.

Preden se odločite za vložitev pritožbe, je smiselno razmisliti o možnostih uspeha v tem postopku in se posvetovati s pravnikom. Občutek o položaju nas namreč lahko vara, medtem ko znajo pravniki s svojim znanjem in izkušnjami bolje oceniti naš položaj. Tudi pisanje ugovorov, pritožb in vlog raje prepustimo njim, tako bo pritožba z večjo verjetnostjo padla na plodna tla. Razlogi za pravni nasvet so tako samo pozitivni, zato kar pogumno.

