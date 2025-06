Izrael in Iran tudi danes nadaljujeta medsebojne napade. Po navedbah izraelskih reševalcev so bili v iranskih raketnih napadih ubiti najmanj trije ljudje, več deset je bilo ranjenih. Iranska revolucionarna garda je obljubila še več uničujočih napadov na pomembne cilje. Izraelska vojska je medtem sporočila, da cilja izstrelišča raket v Iranu.

Pomembnejši dogodki dneva:



7.39 Von der Leyen v pogovoru z Netanjahujem pozvala k diplomaciji

Iran ne bi smel imeti jedrskega orožja, je v nedeljo povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in dodala, da se je v pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem zavzela za diplomacijo. Ta je po njenem mnenju najboljša dolgoročna rešitev spora med Izraelom in Iranom.

"Seveda menim, da so dolgoročno najboljša rešitev pogajanja," je na brifingu za novinarje na vrhu držav skupine G7 v gorskem kanadskem letovišču Kananaskis povedala von der Leyen. Kot je dejala, se je v telefonskem pogovoru z Netanjahujem strinjala, da Iran ne bi smel imeti jedrskega orožja.

Ob tem je krivdo za konflikt pripisala Iranu in spomnila na nedavne ugotovitve Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), da Iran ne izpolnjuje svojih obveznosti ter da agencija ne more zagotoviti, da je iranski jedrski program izključno miroljuben. "V tem kontekstu ima Izrael pravico, da se brani. Iran je glavni vir nestabilnosti v regiji," je dodala.

Von der Leyen je prepričana, da bi morale članice skupine G7 na vrhu razpravljati o konfliktu med Izraelom in Iranom, pa tudi o vojni v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je še povedala, ji je Netanjahu v pogovoru obljubil, da bo storil več za okrepitev dobave humanitarne pomoči v Gazo. "Vztrajala sem in pozivala, da mora humanitarna pomoč, ki ne doseže Gaze, priti v Gazo. Obljubil je, da (...) bo tako," je dodala.

Tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se je na brifingu strinjal, da Iran ne bi smel imeti jedrskega orožja. Dodal je, da je "čas, da damo prostor diplomaciji".

Voditelji držav skupine G7 se bodo danes in v torek sestali na delovnih pogovorih. V senci trgovinskih napetosti zaradi ameriške grožnje s carinami bodo razpravljali o varnosti, energiji in vojni v Ukrajini, po pričakovanjih pa tudi o aktualnih mednarodnih vprašanjih, med drugim o napetostih med Izraelom in Iranom.

Nov krog napetosti med glavnima velesilama na Bližnjem vzhodu je v petek z obsežnimi napadi na Iran sprožil Izrael. Odtlej je bilo v Iranu ubitih najmanj 224, v Izraelu pa najmanj 13 ljudi. Izrael obenem nadaljuje napade na Gazo ter omejuje dobave pomoči v enklavo.

7.33 Trump: Čas je za premirje med Iranom in Izraelom

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da je čas, da Iran in Izrael skleneta dogovor o premirju. Ob tem je menil, da se morda morata sprti strani najprej "stepsti", da bi se lahko dogovorili.

Trump je pred odhodom na vrh G7 v Kanado izrazil upanje, da bosta Iran in Izrael sklenila dogovor, ki bi ustavil večdnevno medsebojno obstreljevanje.

"Mislim, da je čas za dogovor (...), a včasih se morajo najprej stepsti," je dodal.

Nov krog napetosti med glavnima velesilama na Bližnjem vzhodu je v petek z obsežnimi napadi na Iran sprožil Izrael. Odtlej je bilo v Iranu ubitih najmanj 224, v Izraelu pa najmanj 13 ljudi.

ZDA so priznale, da so bile pred petkovim napadom seznanjene z izraelskimi načrti, a vztrajajo, da v napadih ne sodelujejo.

Izrael je že v petek ubil vodilna moža iranskih oboroženih sil, premier Benjamin Netanjahu pa je zagrozil, da bo izraelska vojska napadla vse cilje ajatolskega režima.

Trump je po navedbah neimenovanega ameriškega uradnika dal veto na izraelski načrt za atentat na iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, je v nedeljo poročala francoska tiskovna agencija AFP. Netanjahu med gostovanjem na ameriški televiziji Fox News ni želel odgovoriti na vprašanje na to temo.

6.50 Izrael in Iran nadaljujeta medsebojne napade

Razmere v Izraelu in Iranu se ne umirjajo. Iran je sprožil obsežen raketni napad na več ciljev po Izraelu, kar je po besedah novinarja britanskega BBC na terenu "delovalo kot največji napad doslej". Dopisnik CNN prizore v Tel Avivu opisuje kot poplavo strahu, kaosa in tesnobe. Po navedbah izraelske reševalne službe so zadnji iranski raketni napadi na cilje v Izraelu terjali najmanj tri smrtne žrtve, še 74 ljudi je bilo ranjenih. Na vsaj dveh lokacijah trenutno potekajo reševalne akcije, še poroča BBC.

Pred tem so izraelske oblasti poročale o najmanj 13 smrtnih žrtvah, odkar je Iran v petek začel izvajati povračilne napade. Iransko ministrstvo za zdravje je medtem sporočilo, da je bilo v izraelskih napadih od petka ubitih najmanj 224 ljudi, več kot 1.200 jih je bilo ranjenih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V osrednjem Izraelu so bili ubiti najmanj štirje ljudje, več deset je ranjenih. Po podatkih izraelske nacionalne službe za nujno pomoč Magen David Adom je bilo najmanj 67 ranjenih prepeljanih v bolnišnice na štirih različnih lokacijah po osrednjem Izraelu.

6.47 Ubit je bil Mohamad Kazemi

Tarča novih napadov je bil danes tudi Iran. Izraelska vojska je namreč sporočila, da izvaja napade na izstrelišča raket v Iranu. "Delujemo proti tej grožnji na našem in iranskem nebu," je povedal tiskovni predstavnik izraelskih sil.

Iran je medtem potrdil, da je v bil v nedeljskih izraelskih napadih ubit Mohamad Kazemi, vodja obveščevalne službe revolucionarne garde.