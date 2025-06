Iran na pomoč kliče Rusijo. Kaj bo storil Putin?

Iran je prepovedal izvoz brezpilotnih letal in raket, v petek dopoldne pa je Moskvo tudi uradno obvestil o prekinitvi dobav vseh vrst orožja in zaveznico zaprosil za vojaško pomoč. Kremelj zaenkrat okleva z odprtim konfliktom z Izraelom, ocenjuje ukrajinski vojaški bloger Roman Tsymbalyuk. Agencije poročajo, da bo Izraelski premier Benjamin Netanjahu v kratkem govoril tako s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom kot ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Veliko število analitikov že ocenjuje in vrednoti možne izide izraelske vojaške operacije proti Iranu: geopolitične, gospodarske posledice, pa tudi vpliv novega konflikta na vojno v Ukrajini.

Iranski brezpilotni letalnik Shahed, ki ga Rusija množično uporablja za napade na Ukrajino. Foto: Reuters Prav v povezavi z vojno v Ukrajini se pojavljajo ugibanja, ali bo novi konflikt na Bližnjem vzhodu kratkoročno vplival predvsem na dobavo iranskih brezpilotnih letalnikov Shahed Rusiji, ki jih množično uporablja za napade na Ukrajino, in proizvodnjo njihove različice v Rusiji, ki sloni na iranskih sestavnih delih, predvsem motorjih. Iran te drone zdaj krvavo potrebuje, kar se je videlo tudi ob sicer šibkem odgovoru po izraelskem napadu, saj so ravno ti droni poleteli proti Izraelu.

Iranian attack drones, including Shahed variants, have been launched towards Israel, starting Iran's retaliatory strikes.



Seen here, an Iranian Shahed-136 flies low over eastern Iraq, heading westward. pic.twitter.com/qEADnoWWly — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 13, 2025

"Verjetno bo ta logistična veriga prekinjena. Če se bo to res zgodilo, bomo kmalu opazili – vse, kar Rusija proizvaja, takoj izstreli proti Ukrajini. Vendar pa so najnovejši Shahedi in njihovi motorji proizvedeni na Kitajskem, zato ne mislim, da Rusiji ne bo zmanjkalo brezpilotnih letalnikov," ocenjuje svetovalec ukrajinskega notranjega ministra Anton Geraščenko.

V kakšnem obsegu lahko Rusija sploh pomaga Iranu?

Drugo vprašanje, ki se po njegovem mnenju odpira v tem trenutku, je, ali bo Rusija pomagala svojemu vojaškemu zavezniku Iranu, in če bo, v kakšnem obsegu? "Mislim, da ruska vojaška pomoč Iranu ni verjetna. Rusija se ni vmešavala v nedavne dogodke v Siriji – vsi njeni viri so osredotočeni na Ukrajino. Ne bodo mogli zagotoviti veliko. Verjetno bodo simbolične izjave in geste – morda nekaj balističnih raket in sistemov zračne obrambe, vendar nič pomembnega," še meni Geraščenko.