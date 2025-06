Nemški strokovnjak trdi: Izraelci ne morejo uničiti najglobljih iranskih bunkerjev

Izrael je ponoči z okoli 200 bojnimi letali (verjetno letala F-15 in F-35) napadel več kot sto ciljev v Iranu, vključno z iranskimi jedrskimi objekti. Uporabljenih je bilo 330 različnih vrst streliva, je po napadu pojasnila izraelska vojaška tiskovna predstavnica Efi Defrin.

Izraelske bombe za uničevanje bunkerjev

Na izraelske napade, v katerih so umrli tudi visoki poveljniki iranske Revolucionarne garde in iranski jedrski znanstveniki, so Iranci odgovorili z napadi brezpilotnih letalnikov.

V četrtek, dan pred napadi, je nemški vojaški strokovnjak Joachim Krause za nemški medij Focus pojasnil, da je izraelski napad na Iran neizogiben. A je tudi dodal: "Čeprav ima Izrael bombe za uničevanje bunkerjev tipov BLU-109/B, GBU-28/B in GBU-31 JDAM, te verjetno nimajo potrebne prodorne moči, da bi resnično uničile globoko zakopane objekte."

Ameriška bomba za uničevanje najbolj zaščitenih bunkerjev

To pomeni, da bi samo neka posebna ameriška bomba lahko uničila iranske najgloblje in najbolj zaščitene bunkerje. "Na splošno se domneva, da bi lahko le masivna bomba GBU-5 Massive Ordnance Penetrator popolnoma uničila te objekte. To je 13,6-tonska bomba, ki lahko prebije do 60 metrov betona," trdi Krause.

Izraelci so napadli iranske jedrske objekte v Natancu (na fotografiji), ne pa tudi – kot trdi Krause – jedrskih objektov oziroma obratov za obogatenje urana v Fordovu. Brez uničenja objektov v Fordovu so izraelski napadi na Iran nepopolni, še trdi Krause. Foto: Guliverimage

Po Krausejevih besedah ​​imajo to orožje samo ZDA. Prav tako te bombe zaradi njihove teže lahko prevažajo in odvržejo le strateški bombniki ameriških zračnih sil. Tako Bidnova kot zdajšnja Trumpova administracija pa nista bili in nista pripravljeni dobaviti tega orožja in ustreznih sistemov za uporabo tega orožja Izraelu, trdi Nemec.

"Brez napada na Fordovo je izraelski napad nepopoln"

Krause je dal izjavo za Focus tudi po današnjem izraelskem napadu: "Izraelci niso napadli globoko bunkeriranega objekta v Fordovu. Zdaj moramo počakati in videti, kaj se bo zgodilo, kajti brez uničenja obratov za bogatenje urana v Fordovu napad ostaja nepopoln."