Izrael pripravlja napad na Iran? Odgovorili bodo z balističnimi raketami.

Ameriški mediji poročajo, da Izrael pripravlja napad na Iran. Zaradi morebitne izraelske vojaške akcije Washington iz Iraka umika svoje diplomate in prazni veleposlaništva na Bližnjem vzhodu. Napoved o napadu bi lahko še bolj destabilizirala Bližnji vzhod in ogrozila prizadevanja administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa za pogajanja o sporazumu, ki bi Iranu preprečil razvoj jedrskega orožja, poroča New York Times.