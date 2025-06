Izrael bo 12 aktivistov, ki jih je vojska prestregla, ko so z jadrnico Madleen skušali v Gazo dostaviti simbolično količino pomoči, deportiral iz države, je danes sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Kot je pojasnilo, so aktivisti že prispeli na letališče Ben Gurion, nekateri bi lahko državo zapustili že v nekaj urah.

"Potniki na 'jahti selfijev' so prispeli na letališče Ben Gurion, da bi zapustili Izrael in se vrnili v svoje države. Nekateri od potnikov (...) bodo (Izrael) zapustili v naslednjih urah," je na omrežju X zapisalo izraelsko zunanje ministrstvo.

Potnike so na letališču pričakali konzuli iz njihovih držav, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Če ne bodo podpisali dokumentov, bodo privedeni pred sodni organ

Ob tem je ministrstvo še dodalo, da bodo aktivisti, ki ne bodo želeli podpisati dokumentov o deportaciji in nemudoma zapustiti Izraela, v skladu z zakonodajo privedeni pred sodni organ, ki bo odobril njihovo deportacijo.

Jadrnica Madleen je s Sicilije izplula 1. junija in se s simbolično pomočjo napotila proti Gazi, da bi opozorila na tamkajšnje pomanjkanje hrane in zdravil ter izraelske kršitve mednarodnega prava in človekovih pravic.

Na krovu ladje aktivistov tudi Greta Thunberg

Na krovu je bilo 12 aktivistov iz Brazilije, Francije, Nemčije, Nizozemske, Španije, Švedske in Turčije, med njimi tudi švedska aktivistka Greta Thunberg in evropska poslanka Rima Hassan iz Francije, ki ima palestinske korenine.

Izrael je že v nedeljo napovedal, da ladji Madleen ne bo dovolil dostopa do Gaze. Izraelska vojska je nato v ponedeljek prestregla jadrnico in jo preusmerila v pristanišče Ašdod. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je ob tem napovedal, da bodo potnikom ladje ob prihodu v Ašdod prikazali posnetke napada palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023, da bi videli, "proti komu se Izrael brani".