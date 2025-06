Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



6.50 Generalna skupščina ZN potrjuje resolucijo o Gazi

6.45 Izraelska vlada preživela glasovanje v parlamentu

6.50 Generalna skupščina ZN potrjuje resolucijo o Gazi

Generalna skupščina ZN bo nocoj glasovala o predlogu resolucije, ki od Izraela zahteva, naj izpolni svoje obveznosti po mednarodnem pravu za neovirano dostavo humanitarne pomoči prebivalcem Gaze. Podobno resolucijo na pobudo Slovenije in nestalnih članic so v Varnostnem svetu ZN pred tednom dni z vetom onemogočile ZDA. Predlog resolucije je podalo 14 držav – med njimi tudi Slovenija, Španija, Irska, Turčija, Čile in Palestina, še več kot 25 držav pa jo je podprlo vnaprej.

Generalna skupščina ZN bo glasovala o predlogu resolucije, ki od Izraela zahteva, naj izpolni svoje obveznosti po mednarodnem pravu za neovirano dostavo humanitarne pomoči prebivalcem Gaze. Foto: Guliverimage Generalna skupščina ZN ima v skladu s pravili po vsakem vetu v Varnostnem svetu ZN razpravo, med katero mora država, ki vloži veto, to utemeljiti pred drugimi članicami ZN, ki o tem podajo svoje mnenje oziroma kritike. Resolucija 193-članske Generalne skupščine, ki je za razliko od resolucij Varnostnega sveta pravno nezavezujoča, bo predvidoma potrjena. Vprašanje je le, koliko držav bosta ZDA in Izrael uspela prepričati, naj se vzdržijo ali glasujejo proti.

Predlog resolucije VS ZN, ki je bil prejšnji teden zavrnjen zaradi veta ZDA, se je sicer osredotočil na humanitarno pomoč, vendar je zahteval tudi takojšnje premirje, izpustitev talcev, umik izraelskih sil iz Gaze in začetek njene obnove. Resolucija GS ZN, ki je predvsem izraz stališča mednarodne skupnosti, pa je širša in poleg že omenjenega poudarja potrebo po zagotavljanju odgovornosti za izraelska dejanja v Gazi, opozarja na odločitve Meddržavnega sodišča (ICJ) in na nevarnost genocida v Gazi.

Obsoja uporabo stradanja kot sredstva za vodenje vojne, ob tem pa poziva vse države, naj agencijam pod okriljem ZN omogočijo razdeljevanje pomoči Palestincem. Poudarja tudi ključno vlogo agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in izraža neomajno podporo rešitvi dveh držav. Na to temo bo od 17. do 20. junija v Generalni skupščini potekala mednarodna konferenca pod vodstvom Francije in Savdske Arabije. Konferenca naj bi med drugim prinesla razširitev seznama držav, ki priznavajo Palestino.

V Washingtonu so medtem po poročanju ameriških medijev pred bližajočo se konferenco, katere tema je iskanje politične poti do rešitve dveh držav na Bližnjem vzhodu, opozorili zaveznike in druge države po svetu, naj se vzdržijo "protiizraelskih dejanj", v nasprotnem pa bi lahko sledile diplomatske posledice.

6.45 Izraelska vlada preživela glasovanje v parlamentu

Izraelski poslanci so danes z 61 glasovi proti 53 zavrnili predlog opozicije o razpustitvi parlamenta, ki bi pomenil tudi padec vlade premierja Benjamina Netanjahuja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Glasovanje o razpustitvi parlamenta je predlagala največja opozicijska stranka Ješ Atid nekdanjega premierja Jaira Lapida. Javnomnenjske raziskave namreč kažejo, da bi Netanjahu utegnil izgubiti naslednje volitve, kar si je opozicija prizadevala izkoristiti.

Po torkovi zavrnitvi lahko nov predlog razpustitve parlamenta podajo šele čez šest mesecev. Opozicija je upala na podporo poslancev, ki zastopajo najkonzervativnejše ortodoksne oz. haredske jude. Ti so se znašli v središču spora znotraj vladne koalicije, povezanega z uredbo, po kateri bi morali vojaški rok služiti tudi doslej izvzeti ultraortodoksni judi.

Vprašanje upravičenosti te izjeme je že desetletja vir političnih trenj v državi, posebej aktualno pa je postalo v luči vojne v Gazi. Stranki ortodoksnih judov Šas in UTJ sta minuli teden spričo omenjenega spora zagrozili z izstopom iz koalicije, kar bi privedlo do izgube večine in padca vlade. Izraelsko vrhovno sodišče je lani odločilo, da morajo vojaški rok odslužiti tudi študenti ješive – judovske verske šole.

Netanjahu jim je sicer obljubil, da bo vlada za njih ohranila izjemo, a se obenem sooča z rastočim pritiskom znotraj lastne stranke Likud, naj uveljavi odločitev sodišča in vojski zagotovi dodatne nabornike.